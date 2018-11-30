Был мертвецки пьян: под Ровно водитель фуры влетел в знак

Коллаж РБК-Украина

Полицейские утверждают, что мужчина был так пьян, что не мог стоять на ногах

Водитель фуры Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снес дорожный знак и металлическое ограждение. Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 29 ноября, на трассе Киев-Чоп, недалеко от населенного пункта Большие Омеляны. Во время патрулирования полицейские заметили фуру Renault, водитель которой вел себя крайне неадекватно – он не реагировал на дорожную обстановку, нарушал правила ПДД, а потом влетел в знак и снес 30 метров металлического транспортного ограждения.

Нарушителем оказался 58-летний житель Ровенской области. Во время общения с ним полицейские заметили явные признаки сильного алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

Скриншот фото (facebook.com/rivnepolice)

"На водителя составили протоколы по ст.124 КУоАП (совершение ДТП) и ч.1 ст.130 (управление в состоянии алкогольного опьянения, по отказу) КоАП", - сказано в сообщении полиции.

Кроме того, они напомнили всем участникам дорожного движения, что их ждут дома.

"Уважаемые водители! Помните, что за вами, впереди, со стороны, едут другие водители. И их, так же, как и вас, ждут дома. Соблюдайте правила дорожного движения. Каждая жизнь заслуживает того, чтобы быть сохраненной. Уважайте себя и друг друга", - отметили в патрульной полиции.

Скриншот поста (facebook.com/rivnepolice)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье водитель маршрутки разозлил пассажиров.

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Видео: РБК-Украина