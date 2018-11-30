Був мертвецьки п'яний: під Рівному водій фури влетів у знак

Колаж РБК-Україна

Поліцейські стверджують, що чоловік був такий п'яний, що не міг стояти на ногах

Водій фури Renault, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив дорожній знак та металеву огорожу. Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався у четвер, 29 листопада, на трасі Київ-Чоп, неподалік від населеного пункту Великі Омеляни. Під час патрулювання поліцейські помітили фуру Renault, водій якої поводився вкрай неадекватно – він не реагував на дорожню обстановку, порушував правила дорожнього руху, а потім влетів у знак і зніс 30 метрів металевого транспортного огородження.

Порушником виявився 58-річний житель Рівненської області. Під час спілкування з ним поліцейські помітили явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Однак від проходження медичного огляду водій відмовився у присутності двох свідків.

Скріншот фото (facebook.com/rivnepolice)

"На водія склали протоколи за ст 124 КУпАП (вчинення ДТП) і 1 ч. ст.130 (керування в стані алкогольного сп'яніння, відмови) КУпАП", - сказано в повідомленні поліції.

Крім того, вони нагадали всім учасникам дорожнього руху, що їх чекають вдома.

"Шановні водії! Пам'ятайте, що за вами, попереду, збоку, їдуть інші водії. І їх, так само, як і вас чекають вдома. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Кожне життя заслуговує того, щоб бути збереженим. Поважайте себе і одне одного", - зазначили в патрульній поліції.

Скріншот поста (facebook.com/rivnepolice)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Запоріжжі водій маршрутки розлютив пасажирів.

А також розповідали про те, що у Києві водій авто перекрив шлях трамваю.

Відео: РБК-Україна