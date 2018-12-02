Страшна ДТП в Дніпрі: жінка і дитина госпіталізовані

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що жінку і дитину відправили на обстеження в міську лікарню

У неділю, 2 грудня, у Дніпрі на перехресті зіткнулися два автомобіля. З місця аварії жінку і дитину з пошкодженого Nissan забрала "швидка допомога". Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо відомо, що Skoda Octavia рухалася по вул. Староказацька в напрямку вул. Короленка, утой час як Nissan Juke спускався вниз по Воскресенській. Октавія врізалася в правий бік машини з такою силою, що іномарка розгорнулася в протилежному напрямку.

Фото: (dp.informator.ua)

Після виклику на місце події правоохоронних органів постраждалі пасажири Nissan Juke спочатку відмовилися від госпіталізації, але потім самі викликали екстрену медичну допомогу.

Пригода обійшлося без серйозних травм, в міську лікарню на обстеження направили жінку і дитину. Рух на перехресті Воскресенської і Староказацкої не ускладнений: на обох вулицях зайнятий правий ряд. На місці працює патрульний екіпаж, очікується приїзд слідчого по ДТП. Всі деталі та обставини інциденту будуть з'ясовуватися.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли подробиці страшної ДТП у Полтаві. Сина у непритомному стані оперував власний батько.

До цього повідомлялося, що під м. Рівне водій фури влетів в знак. Водій фури Renault, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив дорожній знак і металеву огорожу.

Відео: (video.rbc.ua)