Ребенка оперировал собственный отец: подробности страшного ДТП в Полтаве

Видео: (youtube.com/ТСН)

В Полтаве на пешеходном переходе внедорожник сбил подростка. За рулем автомобиля была известная местная нарушительница правил дорожного движения, владелица ресторанного бизнеса, 34-летняя Наталья Саенко. Люди говорят — часто сбивает детей, однако остается безнаказанной. 14-летний подросток до сих пор в коме, а преступница — на свободе. Подробности инцидента рассказывает ТСН.

В центре Полтавы внедорожник на пешеходном переходе сбил подростка. Родители считают, что и в этот раз преступница, которая неоднократно сбивала детей, останется на свободе.

Местные сообщают, что инцидент произошел между тремя пешеходными переходами под знаком "осторожно дети" около учебного заведения. В результате столкновения 14-летний подросток был со многочисленными переломами доставлен в больница, а виновники аварии в этот момент снимали номерные знаки и "почистили" видеорегистратор.

Наталья Саенко / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Сообщается также, что именно в этот день по странному стечению обстоятельств внешние камеры видеонаблюдения на перекрестке также не работали. А сама виновница ДТП свидетельствовать отказалась. Ни одно подозрение ей не вручено.

В апреле 2016 года Наталья Саенко получила штраф 3 500 гривен за вождение в нетрезвом виде. Также она и ранее сбила ребенка, говорят местные, однако смогла откупиться и дело замяли.

Автомобиль участвовавший в ДТП / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Пострадавший подросток уже около месяца лежит в коме на аппаратах, искусственно поддерживающих жизнь ребенка. По иронии судьбы мальчика в день аварии доставили во взрослое отделение больницы, где его принимал отец — врач-анестезиолог отделения. Мать пострадавшего, Наталья Левченко, рассказала, что за несколько дней до трагедии ее сын признался, что тоже хочет стать врачом. Она также призвала всех свидетелей ДТП связаться с ней для дачи показаний.

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Видео: (video.rbc.ua)