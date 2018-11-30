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Дитину оперував власний батько: подробиці страшної ДТП у Полтаві

STYLERПерсона    30.11.2018 - 22:21

Відео: (youtube.com/ТСН)

У Полтаві на пішохідному переході позашляховик збив підлітка. За кермом автомобіля була відома місцева порушниця правил дорожнього руху, власниця ресторанного бізнесу, 34-річна Наталія Саєнко. Люди кажуть — часто збиває дітей, проте залишається безкарною. 14-річний підліток досі в комі, а злочинниця — на волі. Подробиці інциденту розповідає ТСН.

У центрі Полтави позашляховик на пішохідному переході збив підлітка. Батьки вважають, що і в цей раз злочинниця, яка неодноразово збивала дітей, залишиться на волі.

Місцеві повідомляють, що інцидент стався між трьома пішохідними переходами під знаком "обережно діти" близ навчального закладу. В результаті зіткнення 14-річний підліток був з численними переломами доставлений в лікарню, а винуватці аварії в цей момент знімали номерні знаки та "чистили" відеореєстратор.

Дитину оперував власний батько: подробиці страшної ДТП у Полтаві

Наталія Саєнко / Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Повідомляється також, що саме в цей день за дивним збігом обставин зовнішні камери відеоспостереження на перехресті також не працювали. А сама винуватиця ДТП відмовилася свідчити. Жодна підозра їй не вручена.

У квітні 2016 року Наталія Саєнко отримала штраф 3 500 гривень за водіння в нетверезому вигляді. Також вона і раніше збила дитину, кажуть місцеві, проте змогла відкупитися і справу зам'яли. 

Дитину оперував власний батько: подробиці страшної ДТП у Полтаві

Автомобіль брав участь у ДТП Кадр з відео YouTube-каналу ТСН

Потерпілий підліток вже близько місяця лежить в комі на апаратах, що штучно підтримують життя дитини. За іронією долі хлопчика в день аварії доставили у доросле відділення лікарні, де його приймав батько — лікар-анестезіолог відділення. Мати потерпілого, Наталя Левченко, розповіла, що за кілька днів до трагедії її син зізнався, що теж хоче стати лікарем. Вона також закликала всіх свідків ДТП зв'язатися з нею для дачі свідчень.

Нагадаємо, що у Тернополі маршрутник відмовлявся видавати пасажирам квитки.

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Відео: (video.rbc.ua)

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