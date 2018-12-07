Автомобиль "Укрпочты" сбил пешехода: в сети появилось видео инцидента

Коллаж РБК-Украина

У водителя был обнаружен алкоголь в крови

В Ивано-Франковске автомобиль "Укрпочты" сбил мужчину на пешеходном переходе. Видео инцидента было опубликовано на странице "Наше Прикарпаття" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел 6 декабря в Ивано-Франковске по улице Вовчинецькой. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его внезапно сбил автомобиль марки "УАЗ" с эмблемой "Укрпочты". Мужчину сначала бросило на лобовое стекло, а потом откинуло на проезжую часть.

Водитель после удара остановился и выглянул из автомобиля, чтобы узнать о самочувствии пострадавшего. На кадрах видео видно, что пешеход смог подняться самостоятельно и дойти до тротуара. Однако он начал прихрамывать на одну ногу. Далее ему помогли случайные прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь и полицейских.

"Это был автомобиль" УАЗ "с эмблемой "Укрпочты". Сбив парня, водитель открыл дверь, убедился, что с прохожим все хорошо и поехал", - рассказал представитель патрульной полиции области Николай Гурак.

Патрульная полиция Ивано-Франковской области разыскала водителя автомобиля "УАЗ" с помощью записей камер видеонаблюдения и отправила его в медицинское учреждение для освидетельствования. У него в крови обнаружили 0,37 промиле алкоголя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице водитель на чужом авто совершил ДТП.

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Видео: РБК-Украина