"Не мое - не жалко": в Виннице водитель на чужом авто совершил ДТП

Фото: Коллаж РБК-Украина

Уточняется, что правонарушитель был пьян

Вечером 29 ноября в Виннице патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Брацлавской и Привокзальной: водитель автомобиля Honda столкнулся с Daewoo Lanos. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции.

Вместе с сообщением о ДТП, инспекторам поступила информация о краже транспортного средства Honda в поселке городского типа Тывров, которое было похоже на авто, на котором совершили ДТП.

Мужчина, находившийся за рулем Honda, не предоставил патрульным никаких документов на авто и не смог объяснить, кому оно принадлежит. Полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти тест на состояние опьянения. Результат оказался положительным - 1,42 промилле.

"Не мое - не жалко", - пояснил мужчина патрульным. Полиция вызвала на место происшествия следственно-оперативную группу, которая будет выяснять все обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее мы сообщали подробности страшного ДТП в Полтаве. В безсознательном состоянии собственного сына оперировал отец.

До этого сообщалось, что под Ровно водитель фуры влетел в знак. Водитель фуры Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снес дорожный знак и металлическое ограждение.

Видео: (video.rbc.ua)