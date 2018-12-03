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"Не моє - не шкода": у Вінниці водій на чужому авто скоїв ДТП

STYLERЖиття    03.12.2018 - 09:35
"Не моє - не шкода": у Вінниці водій на чужому авто скоїв ДТП
Фото: Колаж РБК-Україна

Уточнюється, що правопорушник був п'яний

Увечері 29 листопада у Вінниці патрульні отримали повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Брацлавської та Привокзальної: водій автомобіля Honda зіткнувся з Daewoo Lanos. Про це передає прес-служба патрульної поліції.

Разом з повідомленням про ДТП, інспекторам надійшла інформація про крадіжку транспортного засобу Honda в селищі міського типу Тиврів, яке було схоже на авто, на якому скоїли ДТП.

&quot;Не моє - не шкода&quot;: у Вінниці водій на чужому авто скоїв ДТП

Чоловік, який перебував за кермом Honda, не надав патрульним жодних документів на авто і не зміг пояснити, кому воно належить. Поліцейські помітили явні ознаки у водія алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти тест на стан сп'яніння. Результат виявився позитивним - 1,42 проміле.

&quot;Не моє - не шкода&quot;: у Вінниці водій на чужому авто скоїв ДТП

"Не моє - не шкода", - пояснив чоловік патрульним. Поліція викликала на місце події слідчо-оперативну групу, яка буде з'ясовувати всі обставини події.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли подробиці страшної ДТП у Полтаві. У несвідомому стані власного сина оперував батько.

До цього повідомлялося, що під Рівно водій фури влетів в знак. Водій фури Renault, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив дорожній знак і металеву огорожу.

Відео: (video.rbc.ua)

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