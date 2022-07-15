Бабуся загиблої у Вінниці 4-річної Лізи не може сказати про трагедію пораненій доньці в лікарні (відео)

Жителька Вінниці, яка втратила в результаті російських ракетних ударів по центру міста 14 липня свою чотирирічну онуку, а її дочка отримала важку травму утроби та була госпіталізована, розповіла про жорстокий ворожий обстріл і трагедію.

Дочка та онучка пані Лариси в день атаки поверталися після занять з логопедом, і саме повинні були сідати на трамвай біля РАГСу, коли військові РФ з підводного човна з окупованого Криму завдали ракетних ударів по Вінниці.

Жінка була на роботі, коли почула сильний вибух.

"Я тут же дзвоню їй. А вона каже: "Мама, - в істериці, - Лізи немає більше. Потрапив снаряд, її розірвало на частини. Її немає". І більше я не почула дочку", - згадує вінничанка.

Тоді пані Лариса пішки побігла до місця події.

"Мене пропустили. Кожну "швидку" перевіряла і шукала, думала, надіялась до останнього, що це неправда. Що десь мої дівчатка там, у "швидкій". Але я їх не знайшла", - каже жінка.

Лариса з Вінниці розповіла про загибель внучки і поранення доньки в результаті російського обстрілу (фото: скріншот з відео)

Зараз Ірина прооперована, лікарі розцінюють її стан як важкий.

"Ноги, руки цілі. Те, що пишуть, що відірвало - ні. Ноги, руки - все ціле. Але у неї дуже тяжка травма черева: печінка, легені. Зробили операцію, поки стан дуже важкий. До апарату штучної вентиляції легень була підключена, відключили вчора увечері", - повідомила бабуся загиблої дівчинки.

Її дочка в розмові з головлікарем тільки питала: "Де моя Ліза?" Але той ухиляється від прямої відповіді та розповідає, що дитина перебуває в обласній лікарні. Каже, що про загибель дівчинки їй повідомляти не можна, бо пацієнтка не витримає.

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"Вона, мабуть, забула. У неї, мабуть, шок, бо вона ж мені сказала, що Лізи більше немає. У неї щось з пам’яттю сталося. Але він заборонив. Сказав: вона не витримає, одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла", - плаче пані Лариса.

Жінка також розповіла, що її дочка пробуде в лікарні ще довго. Бабуся каже, що рідні ховатимуть дівчинку, не чекаючи, поки маму випишуть з лікарні.

Малятко Ліза раніше, у віці пів року, пережила важку операцію на серці. Бабуся зазначає, що її дочка в дівчинку вклала всю душу.

Ірина зі своєю донькою Лізою (фото: instagram / l.i.z.i.love)

"Це така дитина, яку просто не реально не любити. Так, у неї синдром Дауна, але вона найрозумніша, вона дуже красива. Вона всі літери у свої чотири роки знає. Що принести, скажеш їй, що віднести, що поставити. Вона все знала. І вже почала говорити по складах, склади складати потроху. Вона все розуміє, вона всіх знає, вона всіх показує: де мама, де бабуся, де тато...

Дочка в неї всю душу вклала. Це її життя. Я не знаю як вона переживе. Це просто її життя було...

Я просто не знаю, як можна буде пережити таке горе і втрату. Просто не знаю. Це янголятко. Безцінний янгол. А тут, через цих скотів, які безкарно руйнують всю Україну, прибрали отаке дитятко. Воно ж не одне. І чому їх не можна покарати? Вони забрали найдорожче, що у мене є. Найпрекрасніше створіння", - не стримує емоцій жінка.

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В результаті вчорашніх ракетних ударів РФ по Вінниці загинули ще два хлопчики у віці 7 і 8 років. Один з них проходив обстеження в медичному центрі, і загинув разом з мамою. Інший знаходився в припаркованому авто і чекав дядька - дитина тоді потрапила у вогняну пастку.

Рятувальники на місці події після ракетних ударів по центру Вінниці 14 липня (фото: скріншот з відео)