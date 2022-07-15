Бабушка погибшей в Виннице 4-летней Лизы не может сказать о трагедии раненой дочери в больнице (видео)

Жительница Винницы, которая потеряла в результате российских ракетных ударов по центру города 14 июля свою четырехлетнюю внучку, а ее дочь получила тяжелую травму чрева и была госпитализирована, рассказала о жестоком вражеском обстреле и трагедии.

Дочка и внучка пани Ларисы в день атаки возвращались после занятий с логопедом, и как раз должны были садиться на трамвай возле ЗАГСа, когда военные РФ с подлодки с оккупированного Крыма нанесли ракетные удары по Виннице.

Женщина была на работе, когда услышала сильный взрыв.

"Я тут же звоню ей. А она говорит: "Мама, - в истерике, - Лизы нет больше. Попал снаряд, ее разорвало на части. Ее нет". И больше я не услышала дочь", - вспоминает винничанка.

Тогда пани Лариса пешком побежала к месту происшествия.

"Меня пропустили. Каждую "скорую" проверяла и искала, думала, надеялась до последнего, что это неправда. Что-то мои девочки там, в "скорой". Но я их не отыскала", - говорит женщина.

Лариса из Винницы рассказала о гибели внучки и ранении дочки в результате российского обстрела (фото: скриншот с видео)

Сейчас Ирина прооперирована, врачи расценивают ее состояние как тяжелое.

"Ноги, руки целые. То, что пишут, что оторвало - нет. Ноги, руки - все целое. Но у нее очень тяжелая травма брюшная: печень, легкие. Сделали операцию, пока состояние очень тяжелое. К аппарату искусственной вентиляции легких была подключена, отключили вчера вечером", - сообщила бабушка погибшей девочки.

Ее дочь в разговоре с главврачом только спрашивала: "Где моя Лиза?" Но тот уклоняется от прямого ответа и рассказывает, что ребенок находится в областной больнице. Говорит, что о гибели девочки ей сообщать нельзя говорить, потому что пациентка не выдержит.

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"Она, должно быть, забыла. У нее, наверное, шок, потому что она мне сказала, что Лизы больше нет. У нее что-то с памятью произошло. Но он запретил. Сказал: она не выдержит, сразу двоих похороните, если расскажете, что ребенок умер", - плачет пани Лариса.

Женщина также рассказала, что ее дочь пробудет в больнице еще долго. Бабушка говорит, что родные будут хоронить девочку, не дожидаясь, пока маму выпишут из больницы.

Малышка Лиза ранее, в возрасте полугода, пережила тяжелую операцию на сердце. Бабушка отмечает, что ее дочь в девочку вложила всю душу.

Ирина со своей дочкой Лизой (фото: instagram/l.i.z.i.love)

"Это такой ребенок, которого просто не возможно не любить. Да, у нее синдром Дауна, но она самая умная, она очень красивая. Она все буквы в свои 4 года знает. Что принести, скажешь ей, что унести, что поставить. Она все знала. И уже начала говорить по слогам, слоги складывать понемногу. Она все понимает, она всех знает, она показывает: где мама, где бабушка, где папа...

Дочь в нее всю душу вложила. Это ее жизнь. Я не знаю, как она переживет. Это просто ее жизнь была...

Я просто не знаю, как можно будет пережить такое горе и утрату. Я просто не знаю. Это ангелочек. Бесценный ангел. А тут, из-за этих скотов, безнаказанно разрушающих всю Украину, отобрали такого ребенка. Он ведь не один. И почему их нельзя наказать? Они забрали самое дорогое, что у меня есть. Самое прекрасное создание", - не сдерживает эмоций женщина.

Видео: жительница Винницы рассказала о гибели 4-летней внучки и ранении дочки из-за российских ракетных ударов

В результате вчерашних ракетных ударов РФ по Виннице погибли еще два мальчика в возрасте 7 и 8 лет. Один из них проходил обследование в медицинском центре, и погиб вместе с мамой. Другой находился в припаркованном авто и ждал дядю - ребенок тогда попал в огненную ловушку.

Спасатели на месте происшествия после ракетных ударов по центру Винницы 14 июля (фото: скриншот с видео)