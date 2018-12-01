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Безхатченко всадив викрутку жінці в груди: подробиці інциденту

STYLERПодії    01.12.2018 - 14:03
Безхатченко всадив викрутку жінці в груди: подробиці інциденту
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Поліцейські затримали киянина за колоте поранення жінки

У п'ятницю, 30 листопада, в Києві під час конфлікту бездомний вдарив викруткою у груди місцевій жительці. Жінку госпіталізували в медичний заклад з колотим пораненням у грудну клітку. Про інцидент розповіли в прес-службі поліції Київської області.

На вулиці Бойченка у 35-річної жінки та 41-річного бездомного чоловіка виник конфлікт. Після цього зловмисник дістав викрутку та вдарив нею жінку в груди. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та "швидка допомога". Жінку доставили в лікарню з колото-різаним пораненням у груди.

 

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що під час конфлікту чоловік без постійного місця проживання дістав предмет, схожий на викрутку, і вдарив жінку в груди.

"За прикметами потерпілої працівники полку поліції особливого призначення розшукали 41-річного зловмисника і затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додав Олександр Кузьмін.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Лондоні невідомий поранив викруткою двох поліцейських.

Раніше ми писали: киянин зарізав свого гостя: подробиці жахливого інциденту.

Відео: РБК-Україна

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