Бездомный всадил отвертку женщине в грудь: подробности инцидента

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Полицейские задержали киевлянина за колотое ранение женщины

В пятницу, 30 ноября, в Киеве во время конфликта бездомный ударил отверткой в грудь местой жительнице. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение с колотым ранением в грудную клетку. Об инциденте рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

На ул. Бойченко между 35-летней женщиной и 41-летним бездомным возник конфликт. После этого злоумышленник достал отвертку и ударил ею женщину в грудь. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и "скорая помощь". Женщину доставили в больницу с колото-резаным ранением в грудь.

Фото: (kyiv.npu.gov.ua)

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что во время конфликта мужчина без постоянного места жительства достал предмет, похожий на отвертку, и ударил женщину в грудь.

"По приметам потерпевшей работники полиции особого назначения разыскали 41-летнего злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавил Александр Кузьмин.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Лондоне неизвестный ранил отверткой двух полицейских.

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Видео: РБК-Украина