Киевлянин зарезал своего гостя: подробности жуткого инцидента

Видео: (youtube.com/поліція Києва)

В Киеве во время распития алкогольных напитков хозяин квартиры, пригласивший к себе друга, нанес гостю смертельный удар кухонным ножом. Он пырнул своего знакомого в затылок и шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте, рассказывает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции от женщины поступило сообщение о том, что в коридоре у дверей ее квартиры на улице Малышко лежит мужчина в крови. На адрес выехала следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции и врачи", — написали в пресс-службе.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, до этого сожитель женщины, заявившей о преступлении, пил с погибшим спиртное.

"Во время застолья между ними возникла ссора - и киевлянин несколько раз ударил кухонным ножом 36-летнего оппонента, который скончался на месте. Злоумышленником оказался 54-летний местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Из квартиры изъяли нож со следами крови для проведения экспертизы", – добавил Александр Кузьмин.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, что в Сумской области мужчина скончался из-за нелепой шутки друга.

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Видео: РБК-Украина