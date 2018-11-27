Киянин зарізав свого гостя: подробиці жахливого інциденту

Відео: (youtube.com/поліція Києва)

У Києві під час розпиття алкогольних напоїв господар квартири, який запросив до себе одного, наніс гостю смертельний удар кухонним ножем. Він штрикнув свого знайомого в потилицю і шию. Від отриманих травм постраждалий помер на місці, розповідає прес-служба поліції Київської області Facebook.

"До чергової частини Дніпровського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що в коридорі біля дверей її квартири на вулиці Малишка лежить чоловік у крові. На адресу виїхала слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції і лікарі", — написали у прес-службі.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, до цього співмешканець жінки, яка заявила про злочин, пив із загиблим спиртне.

"Під час застілля між ними виникла сварка і киянин кілька разів ударив кухонним ножем 36-річного опонента, який помер на місці. Зловмисником виявився 54-річний місцевий житель. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З квартири вилучено ніж зі слідами крові для проведення експертизи", – додав Олександр Кузьмін.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/UA.KyivPolice

Нагадаємо, що в Сумській області чоловік помер через безглуздий жарт товариша.

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Відео: РБК-Україна