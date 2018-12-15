Боротьба за Суворова триває: звільнили "шишку", яка боролась за знесення пам'ятника

Пам'ятник Суворову (фото: kvl.mil.gov.ua)

Відповідний наказ із підписом міністра Євгена Нищука оприлюднило Міністерство культури

Міністерство культури вирішило відсторонити директора Українського державного інституту культурної спадщини Ольгу Пламеницьку, яка боролася за знесення пам'ятника Суворову, що на території військового ліцею імені Богуна. Про це повідомили у Facebook на сторінці організації "Час дати відсіч".

Наказ Міністерства культури (фото: facebook.com/vidsich/)

Ще вчора, 14 грудня, Пламеницька виступила з доповіддю в КМДА про те, що пам'ятник не має особливої культурної цінності й тому може бути демонтований. Сьогодні ж її відсторонили від виконання обов'язків і призначили перевірку діяльності інституту.

Наказ, підписаний міністром культури Євгеном Нищуком, готувався за сприяння заступниці міністра Тамари Мазур та начальника управління охорони культурної спадщини Олександра Єпіфанова.

На сторінці організації "Час дати відсіч" таку ротацію називають розправою з принциповою людиною.

"Це виглядає, як цинічна спроба розправитися з принциповою людиною і дискредитувати висновок інституту щодо пам'ятника Суворову, щоб не приймати рішення про незанесення його до реєстру пам'яток", - ідеться в повідомленні.

Скріншот посту: facebook.com/vidsich/

Активісти організації звинувачують міністра культури Нищука в саботажі знесення памятника радянського діяча.

«Міністре культури Євген Нищук, скажіть нам, що це дикий неймовірний збіг і фантастична помилка, що Вас ввели в оману підлеглі, що репресій проти директора іституту культурної спадщини за висновок щодо пам'ятника Суворову не буде, і Ви негайно все виправите!», - сказано в дописі.

Користувачі обурені таким рішенням.

"Бесноватый Суворов приказал своим чудикам-богатырям вырезать Прагу под Варшавой для принуждения к миру с царицей Катькой", - пише Леонид Герасименко.

"Пане міністр, наведені факти виглядають як відвертий саботаж у вашому відомстві", - констатує Andriy Borodavko.

Нагадаємо, 14 грудня в КМДА вирішили знести пам'ятник національному герою Росії Суворову.

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