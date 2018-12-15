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Борьба за Суворова продолжается: уволили "шишку", которая боролась за снос памятника

STYLERПроисшествия    15.12.2018 - 10:20
Борьба за Суворова продолжается: уволили "шишку", которая боролась за снос памятника
Памятник Суворову (фото: kvl.mil.gov.ua)

Соответствующий приказ с подписью министра Евгения Нищука обнародовало Министерство культуры

Министерство культуры решило отстранить директора Украинского государственного института культурного наследия Ольгу Пламеницкую, которая боролась за снос памятника Суворову, что на территории военного лицея имени Богуна. Об этом сообщили в Facebook на странице организации "Час дати відсіч".

Борьба за Суворова продолжается: уволили &quot;шишку&quot;, которая боролась за снос памятника

Приказ Министерства культуры (фото: facebook.com/vidsich/)

Еще вчера, 14 декабря, Пламеницкая выступила с докладом в КГГА о том, что памятник не имеет особой культурной ценности и потому может быть демонтирован. Сегодня же ее отстранили от выполнения обязанностей и назначили проверку деятельности института.

Приказ, подписанный министром культуры Евгением Нищуком, готовился при содействии заместителя министра Тамары Мазур и начальника управления охраны культурного наследия Александра Епифанова.

На странице организации "Час дати відсіч" такую ротацию называют расправой с принципиальным человеком.

"Это выглядит, как циничная попытка расправиться с принципиальным человеком и дискредитировать заключение института по памятнику Суворову, чтобы не принимать решение о незанесення его в реестр памяток", - говорится в сообщении.

Борьба за Суворова продолжается: уволили &quot;шишку&quot;, которая боролась за снос памятника

Скриншот поста: facebook.com/vidsich/

Активисты организации обвиняют министра культуры Нищука в саботаже сноса памятника советского деятеля.

«Министр культуры Евгений Нищук, скажите нам, что это дикое невероятное совпадение и фантастическая ошибка, что Вас ввели в заблуждение подчиненные, что репрессий против директора института культурного наследия за заключение относительно памятника Суворову не будет, и Вы немедленно все исправите!», - сказано в сообщении.

Пользователи возмущены таким решением.

"Бесноватый Суворов приказал своим чудикам-богатырям вырезать Прагу под Варшавой для принуждения к миру с царицей Катькой", - пишет Леонид Герасименко.

"Господин министр, приведенные факты выглядят как откровенный саботаж в вашем ведомстве", - констатирует Andriy Borodavko.

Напомним, 14 декабря в КГГА решили снести памятник национальному герою России Суворову.

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