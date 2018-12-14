"Нарешті": у Києві знесуть пам'ятник національному герою Росії (фото)

Колаж РБК-Україна

На ще один пам'ятник менше стане в столиці України

У Києві знесуть пам'ятник відомому російському полководцю і національному герою країни-агресора Олександру Суворову. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

За його словами, пам'ятник, який знаходиться на території Київського військового ліцею імені Івана Богуна, буде демонтовано найближчим часом.

Пам'ятник Суворову (фото: kvl.mil.gov.ua)

"Консультативна рада при Департаменті захисту культспадщини КМДА підтримала звернення Ліцею ім. Богуна та Героя України, генерала Ігоря Гордійчука про незанесення пам'ятника Суворову в Реєстр пам'яток. Це означає, що після остаточного рішення Мінкульту він буде демонтований", - написав політик у своєму Twitter-акаунті.

Засідання консультативної ради (фото: twitter.com/KyrylenkoVyach)

Українці такому рішенню зраділи.

"Нарешті!" - написав один юзер.

"Міг би і сам скинути те опудало. Безглуздий витвір - дембельський акорд якогось червоноармійця, ніякої художньої цінності", - додав інший.

Також в мережі помітили, що "це пам'ятник не Суворову, а пропагандистське кліше з зображенням відомого радянського актора".

"Адже, як відомо, на ордені Суворова, який був заснований в 1942 році, зображений не він сам, а обличчя актора Миколи Черкасова, який зіграв полководця в однойменному фільмі, що вийшов у 1941 році", - розповів один з користувачів.

Пам'ятник Суворову (фото: klymenko.data-tec.net)

Зазначимо, що демонтувати пам'ятник Суворову в ліцеї хотіли ще в 2017 році. Тоді в адміністрації навчального закладу говорили, що збираються перенести пам'ятник російському військовому діячу на задній двір. Тоді ж пам'ятник закрили банером-декорацією з зображенням легендарного полковника Війська Запорозького Івана Богуна.

Раніше Дмитро Корчинський закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА.

Також ми писали про те, що Володимир В'ятрович щиро радий тому, що пам'ятники великим українським діячам з'являються на карті країни-агресора.