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"Наконец-то": в Киеве снесут памятник национальному герою России (фото)

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 10:40
"Наконец-то": в Киеве снесут памятник национальному герою России (фото)
Коллаж РБК-Украина

Еще на один памятник меньше станет в столице Украины

В Киеве снесут памятник известному российскому полководцу и национальному герою страны-агрессора Александру Суворову. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. 

По его словам, памятник, который находится на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, будет демонтирован в ближайшее время.

&quot;Наконец-то&quot;: в Киеве снесут памятник национальному герою России (фото)

Памятник Суворову (фото: kvl.mil.gov.ua)

"Консультативный совет при Департаменте защиты культнаследия КГГА поддержал обращение Лицея им. Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будет демонтирован", - написал политик в своем Twitter-аккаунте.

 

Заседание консультативного совета (фото: twitter.com/KyrylenkoVyach)

Украинцы такому решению обрадовались.

"Наконец-то!" - написал один юзер.

"Мог бы и сам сбросить то чучело. Бесталанное произведение - дембельский аккорд какого-то красноармейца, никакой художественной ценности", - добавил другой.

Также в сети заметили, что "это памятник не Суворову, а пропагандистское клише с изображения известного советского актера".

"Ведь, как известно, на ордене Суворова, который был основан в 1942 году, изображен не он сам, а лицо актера Николая Черкасова, сыгравшего полководца в одноименном фильме, вышедшем в 1941 году", - рассказал один из пользователей.

&quot;Наконец-то&quot;: в Киеве снесут памятник национальному герою России (фото)

Памятник Суворову (фото: klymenko.data-tec.net)

Отметим, что демонтировать памятник Суворову в лицее хотели еще в 2017 году. Тогда в администрации учебного заведения говорили, что собираются перенести памятник российскому военному деятелю на задний двор. Тогда же памятник закрыли баннером-декорацией с изображением легендарного полковника Войска Запорожского Ивана Богуна.

Ранее Дмитрий Корчинский призвал ветеранов СССР извиниться перед УПА.

Также мы писали о том, что Владимир Вятрович искренне рад тому, что памятники великим украинским деятелям появляются на карте страны-агрессора.

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