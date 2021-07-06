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Під Черкасами хлопець впав у вогнище на святкуванні Купала: юнак потребує допомоги (фото)

Автор: Володимир Костирін

Під Черкасами 18-річний хлопець впав у вогнище під час святкування Івана Купала. Інцидент стався в селі Мошни, і після події потерпілий був госпіталізований в опікове відділення першої Черкаської міської лікарні з сильними опіками.

Про це 6 липня передає місцеве видання "Про все".

Рідні молодої людини просять небайдужих про допомогу, адже юнак отримав 35% опіків, і зараз потерпілому в лікарні необхідна операція з пересадки шкіри.

Як розповіла прес-секретарка КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" Ірина Назарок, гуляння, яке закінчилося НП, сталося пізно ввечері 3 липня.

Вона зазначила, що медики прибули до місця події через 7 хвилин і надали хлопцеві допомогу на місці події, після чого доставили в клініку.

Юнак, який впав у багаття, отримав термічні опіки спини, плечей і ніг.

Сім'я потерпілого опублікувала в мережі пост з проханням допомогти зібрати кошти для проведення пересадки шкіри.

Номер банківської картки: 4149 4393 1682 8403 (Іванченко Світлана, тітка потерпілого).

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили українців про небезпеку на Івана Купала, який чимало українців традиційно відзначають з багаттями та відпочинком біля води.

Також ми писали про те, що в середині червня під Миколаєвом 2-річна дівчинка вилила на себе окріп, а її мати, незважаючи на опіки грудної клітини у дитини, просто ігнорувала надання медичної допомоги.

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