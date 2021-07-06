Під Черкасами хлопець впав у вогнище на святкуванні Купала: юнак потребує допомоги (фото)

Рідні молодої людини просять небайдужих про допомогу, адже юнак отримав 35% опіків, і зараз потерпілому в лікарні необхідна операція з пересадки шкіри.

Як розповіла прес-секретарка КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" Ірина Назарок, гуляння, яке закінчилося НП, сталося пізно ввечері 3 липня.

Вона зазначила, що медики прибули до місця події через 7 хвилин і надали хлопцеві допомогу на місці події, після чого доставили в клініку.

Юнак, який впав у багаття, отримав термічні опіки спини, плечей і ніг.

Сім'я потерпілого опублікувала в мережі пост з проханням допомогти зібрати кошти для проведення пересадки шкіри.

Номер банківської картки: 4149 4393 1682 8403 (Іванченко Світлана, тітка потерпілого).