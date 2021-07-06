Под Черкассами парень упал в костер на праздновании Купала: юноша нуждается в помощи (фото)

Под Черкассами 18-летний парень упал в костер во время празднования Ивана Купала. Инцидент произошел в селе Мошны, и после происшествия пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы с сильными ожогами.
Об этом 6 июля передает местное издание "Про все".
Родные молодого человека просят неравнодушных о помощи, ведь юноша получил 35% ожогов, и сейчас пострадавшему в больнице необходима операция по пересадки кожи.
Как рассказала пресс-секретарь КНС "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" Ирина Назарок, гуляние, которое закончилось ЧП, произошло поздно вечером 3 июля.
Она отметила, что медики прибыли к месту происшествия через 7 минут и предоставили парню помощь на месте происшествия, после чего доставили в клинику.
Юноша, который упал в костер, получил термические ожоги спины, плеч и ног.
Семья пострадавшего опубликовала в сети пост с просьбой помочь собрать средства для проведения пересадки кожи.
Номер банковской карточки: 4149 4393 1682 8403 (Иванченко Светлана, тетя пострадавшего).
Напомним, ранее спасатели предупредили украинцев об опасности на Ивана Купала, который многие украинцы традиционно отмечают с кострами и отдыхом у воды.
Также мы писали о том, что в середине июня под Николаевом 2-летняя девочка вылила на себя кипяток, а ее мать, несмотря на ожоги грудной клетки у ребенка, просто игнорировала оказание медицинской помощи.