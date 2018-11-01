"Трохи не загинув": у Вінницькій області хлопчик потрапив в реанімацію через льодяник

Відео: YouTube/ТСН

У Вінницькій області медики намагаються врятувати трирічну дитину, яка подавилася звичайним льодяником на паличці. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що малюк проковтнув "Чупа-чупс" повністю, разом з паличкою. Цукерка перекрила дихальні шляхи дитини, і вона перестала дихати. Батько хлопчика, коли побачив, що малюк не дихає, схопив його за ноги, опустив голову вниз і почав трясти, мабуть, сподіваючись, що цукерка вискочить. Мама хлопчика почала робити синові непрямий масаж серця, і вони швидко повезли дитину в лікарню швидкої допомоги.

"Я весь цей час робила йому штучне дихання. Але він був без свідомості", - розповіла мама хлопчика.

Скріншоти (YouTube/ТСН)

На даний момент дитина перебуває в комі, на апараті штучного дихання. Медики кажуть, що без доступу до кисню хлопчик перебував не менше 7 хвилин, що може спровокувати ураження нервової системи.

"Коли дитина подавилася, була гіпоксія і дитина втратила свідомість, недостатньо кисню отримав мозок. Медикаментозний сон підтримується. Все залежить від того, яке ураження центральної нервової системи", - розповів лікар Юрій Лізавенко.

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Відео: РБК-Україна