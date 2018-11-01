"Чуть не погиб": в Винницкой области мальчик попал в реанимацию из-за леденца

Видео: YouTube/ТСН

В Винницкой области медики пытаются спасти трехлетнего ребенка, который подавился обычным леденцом на палочке. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что малыш проглотил "Чупа-чупс" полностью, вместе с палочкой. Конфета перекрыла дыхательные пути ребенка, и он перестал дышать. Отец мальчика, когда увидел, что малыш не дышит, схватил его за ноги, опустил головой вниз и начал трясти, видимо, надеясь, что конфета выскочит. Мама мальчика начала делать сыну непрямой массаж сердца, и они быстро повезли ребенка в больницу скорой помощи.

"Я все это время делала ему искусственное дыхание. Но он был без сознания", - рассказала мама мальчика.

Скриншоты (YouTube/ТСН)

На данный момент ребенок находится в коме, на аппарате искусственного дыхания. Медики говорят, что без доступа к кислороду мальчик находился не менее 7 минут, что может спровоцировать поражение нервной системы.

"Когда ребенок поперхнулся, была гипоксия и ребенок потерял сознание, недостаточно кислорода получил мозг. Медикаментозный сон поддерживается. Все зависит от того, какое поражение центральной нервной системы", - рассказал врач Юрий Лизавенко.

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Видео: РБК-Украина