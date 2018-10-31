Суицид возле мертвых детей: названа вероятная причина жуткого инцидента в Черниговской области

Видео: YouTube / ТСН

Женщина, которая в Черниговской области в поселке Талалаевка покончила жизнь самоубийством возле своих мертвых детей, брала у банка кредит на семь тысяч гривен. Так как следов насильственной смерти на их телах не обнаружено, озвучивается предположение, что она наложила на себя руки от отчаяния, говорится в ТСН.

В настоящее время полиция выясняет причины смерти двух детей женщины, рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

Скрин: YouTube / ТСН

Со слов соседей, женщина была заботливой матерью и хорошей хозяйкой, очень любила детей.

"Банк, банк, у нее кредита было семь тысяч, семь тысяч было кредита. Они же ей угрожали. Я жалею, что не успела, я бы ее остановила. Это же не 70 тысяч, да хоть бы и 70", - рассказала мать погибшей Наталья Макаренко.

Отмечается, что старшая девочка женщины серьезно болела, и чтобы заплатить деньги за лечение, женщина и взяла кредит.

Скрин: YouTube / ТСН

"Девочка больна, она родилась с пороками сердца, она в Охматдете на учете была. Занимала у людей деньги, но отдала. Но может же людям отдала, а кредит взяла. И каждый день звонят: давай деньги, давай деньги. И все. Вот это ее и побудило", – рассказали соседи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове покончила жизнь самоубийством 14-летняя школьницу. Девочку обнаружил отец.

А также мы писали о том, что в Киеве воспитательница детского сада утопила своих двух несовершеннолетних детей. По словам психиатра, определить тревожные признаки иногда не может сделать даже знаток душевных болезней.

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Видео: РБК-Украина