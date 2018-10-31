Суїцид біля мертвих дітей: названа ймовірна причина моторошного інциденту в Чернігівській області

Відео: YouTube / ТСН

Жінка, яка в Чернігівській області в селищі Талалаївка покінчила життя самогубством біля своїх мертвих дітей, брала в банку кредит на сім тисяч гривень. Оскільки слідів насильницької смерті на їхніх тілах не виявлено, озвучується припущення, що вона наклала на себе руки від розпачу, йдеться в ТСН.

В даний час поліція з'ясовує причини смерті двох дітей жінки, розповіли у відділі комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Скрін: YouTube / ТСН

Зі слів сусідів, жінка була турботливою матір'ю та хорошою господинею, дуже любила дітей.

"Банк, банк, у неї кредиту було сім тисяч, сім тисяч було кредиту. Вони ж їй погрожували. Я шкодую, що не встигла, я б її зупинила. Це ж не 70 тисяч, та хоч би і 70", - розповіла мати загиблої Наталія Макаренко.

Наголошується, що старша дівчинка жінки серйозно хворіла, і щоб заплатити гроші за лікування, жінка взяла кредит.

Скрін: YouTube / ТСН

"Дівчинка хвора, вона народилася з вадами серця, вона в Охматдиті на обліку. Займала у людей гроші, але віддала. Але може ж людям віддала, а кредит взяла. І кожен день дзвонять: давай гроші, давай гроші. І все. Ось це і спонукало", – розповіли сусіди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Харкові покінчила життя самогубством 14-річну школярку. Дівчинку виявив батько.

А також ми писали про те, що в Києві вихователька дитячого саду втопила своїх двох неповнолітніх дітей. За словами психіатра, визначити тривожні ознаки іноді не може зробити навіть знавець душевних хвороб.

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Відео: РБК-Україна