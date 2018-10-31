Убийство воспитательницей собственных детей: эксперты прокомментировали трагедию

Фото: коллаж РБК-Украина

Психиатр отметил, что определить тревожные признаки иногда не может сделать даже знаток душевных болезней

После жуткого инцидента, когда 26 октября в Киеве воспитательница детского сада Екатерина Бабкина утопила в озере собственных детей, психологи рассказали, как человек с расстройствами психики вообще мог работать в дошкольном заведении и воспитывать малышей. Об этом сообщает "КП" в Украине".

Отметим, что сейчас высказывается версия, что женщина впала в сильную депрессию после расставания с мужем полтора года назад (Денис Бабкин оставил ее на съемной квартире вместе с двумя детьми), замкнулась в себе и в конце концов это привело к ужасной трагедии - Екатерина завела 4-летнего сына и 6-летнюю дочку в озеро и долго держала их головы под водой.

Фото: полиция обнаружила тела пропавших детей (facebook.com/UA.KyivPolice)

Дело в том, что на сегодняшний день нет механизмов, которые могли бы полностью исключить риски со стороны людей, включенных в сложный педагогический процесс.

В детском саду о Бабкиной отзываются как о нормальной воспитательнице и психически здоровом человеке.

"Согласно правилам, воспитатели детских садов, как и другие сотрудники детских учебных учреждений, проходят осмотр у психиатру перед приемом на работу, а потом раз в пять лет", - рассказали в Ассоциации работников дошкольного образования.

По словам главного психиатра Киевской области Геннадия Зильберблата, определить тревожные признаки иногда не может сделать даже знаток душевных болезней.

"Профилактический осмотр – это система тестов. Есть простые, есть относительно сложные. Психическая болезнь рельефна. В период обострений она проявляет себя разным образом, ее можно распознать по определенным признакам. Но в состоянии ремиссии (ослабления) душевный недуг определяется трудно. Для этого нужен очень пристальный анализ, а профосмотры, должен констатировать, происходят не самым тщательным образом", - рассказал Зильберблат и добавил, что в то же время любой стресс может дать недугу толчок, и он проявится самым неожиданным образом.

Эксперт по образованию Владимир Спиваковский заявил, что для того, чтобы менять систему профосмотров, нужно менять законодательство. В то же время отталкиваться от одного только случая нельзя

"Подобные случаи - как крушение самолета, смертоносный тайфун. Из них следует делать глобальные выводы – о состоянии нашего общества, о защищенности в нем людей. Но не придумывать меры, которые вместе с водой могут выплеснуть ребенка. Человека не имеют права принудить к осмотру у психиатра. Даже если он выполнить это принуждение, закон такое запрещает", - заявил он.

Екатерина Бабкина (скриншот с видео)

Психолог-консультант, преподаватель Национального педагогического университета им. Драгоманова Илона Рашковская высказала мнение, что у Екатерины Бабкиной произошло полное внутреннее внутреннего ресурса.

"Она пережила крах всего и не сумела найти другой выход. Работа с детьми тоже к такому подталкивает. Дети – они ведь разные – гиперактивные, агрессивные, не отвечают за свои поступки, не владеют навыками регуляции. Они истощают воспитателя, и это учитывается во многих странах. В Израиле, например, после нескольких лет работы педагогу даю возможность восстанавливаться – или повышать квалификацию с сохранением заработной платы, или поработать на себя, чтобы вернуться в профессию с новыми силами", - рассказала она.

Добавим, что согласно показаниям арестованной Бабкиной, она якобы хотела спасти сына и дочь от "конца света".

Напомним, 29 октября Дарницкий районный суд Киева арестовал Екатерину Бабкину на 60 дней без права залога.

Как сообщалось ранее, в США подросток задушил брата и сестру, чтобы спасти "от адских цепей".

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области женщина зарезала ножом своего новорожденного ребенка.

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Видео: РБК-Украина