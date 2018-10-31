Вбивство вихователькою власних дітей: експерти прокоментували трагедію

Фото: колаж РБК-Україна

Психіатр зазначив, що визначити тривожні ознаки іноді не може зробити навіть знавець душевних хвороб

Після страшного інциденту, коли 26 жовтня в Києві вихователька дитячого садка Катерина Бабкіна втопила в озері власних дітей, психологи розповіли, як людина з розладами психіки взагалі могла працювати в дошкільному закладі та виховувати малюків. Про це повідомляє "КП" в Україні".

Зазначимо, що зараз висловлюється версія, що жінка впала в сильну депресію після розставання з чоловіком півтора роки тому (Денис Бабкін залишив її на зйомній квартирі разом з двома дітьми), замкнулася в собі та зрештою це призвело до жахливої трагедії - Катерина завела 4-річного сина і 6-річну доньку у озеро і довго тримала їх голови під водою.

Фото: поліція виявила тіла зниклих дітей (facebook.com/UA.KyivPolice)

Справа в тому, що на сьогоднішній день немає механізмів, які могли б повністю виключити ризики з боку людей, включених у складний педагогічний процес.

У дитячому садку про Бабкіну відгукуються як про нормальну виховательцю та психічно здорову людину.

"Згідно з правилами, вихователі дитячих садків, як і інші співробітники дитячих навчальних закладів, проходять огляд у психіатра перед прийомом на роботу, а потім раз на п'ять років", - розповіли в Асоціації працівників дошкільної освіти.

За словами головного психіатра Київської області Геннадія Зільберблата, визначити тривожні ознаки іноді не може зробити навіть знавець душевних хвороб.

"Профілактичний огляд – це система тестів. Є прості, є відносно складні. Психічна хвороба рельєфна. У період загострень вона проявляє себе різним чином, її можна розпізнати за певними ознаками. Але в стані ремісії (ослаблення) душевний недуга визначається важко. Для цього потрібен дуже прискіпливий аналіз, а профогляди, повинен констатувати, відбуваються не самим ретельним чином", - розповів Зільберблат і додав, що в той же час будь-який стрес може дати недузі поштовх, і він виявиться самим несподіваним чином.

Експерт з освіти Володимир Співаковський заявив, що для того, щоб змінювати систему профоглядів, потрібно змінювати законодавство. У той же час відштовхуватися від одного тільки випадку не можна

"Подібні випадки - як крах літака, смертоносний тайфун. З них слід робити глобальні висновки про стан нашого суспільства, про захищеності в ньому людей. Але не придумувати заходи, які разом з водою можуть виплеснути дитину. Людини не мають права примусити до огляду у психіатра. Навіть якщо він виконати це примус, закон забороняє таке", - заявив він.

Катерина Бабкіна (скріншот з відео)

Психолог-консультант, викладач Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Ілона Рашковская висловила думку, що у Катерини Бабкіної відбулося повне внутрішнє внутрішнього ресурсу.

"Вона пережила крах всього і не зуміла знайти інший вихід. Робота з дітьми теж до такого підштовхує. Діти – вони ж різні – гіперактивні, агресивні, не відповідають за свої вчинки, не володіють навичками регулювання. Вони виснажують вихователя, і це враховується у багатьох країнах. В Ізраїлі, наприклад, після декількох років роботи педагога даю можливість відновлюватися або підвищувати кваліфікацію із збереженням заробітної плати, або попрацювати на себе, щоб повернутися в професію з новими силами", - розповіла вона.

Додамо, що згідно з показаннями заарештованої Бабкіної, вона нібито хотіла врятувати сина і дочку від "кінця світу".

Нагадаємо, 29 жовтня Дарницький районний суд Києва заарештував Катерину Бабкіну на 60 днів без права застави.

Як повідомлялося раніше, в США підліток задушив сестру і брата, щоб врятувати від пекельних кіл".

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківській області жінка зарізала ножем свою новонароджену дитину.

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Відео: РБК-Україна