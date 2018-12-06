Тримав в страху всю школу: в Росії школяр прийшов на уроки зі зброєю

Колаж РБК-Україна

Підліток спочатку погрожував вчителям, а потім став погрожувати самогубством

В одному з найбільших житлових районів Москви старшокласник прийшов у школу з ножем і почав погрожувати вчителям. Про це повідомляють у Telegram-каналі Mash.

Інцидент стався в мікрорайоні Жулебіно, в школі №1359. 16-річний Даня Горбатенко зайшов у школу в 8:15 ранку. Охорона на вході в школу відразу запідозрила щось недобре, до того ж вони побачили, що у хлопчика з-під одягу стирчить ніж.

Скріншот (telegram.org/Lshort)

Йому дали пройти в роздягальню і закрили двері, щоб ізолювати від інших дітей. Але Даня якимось чином зміг вислизнути звідти. Спочатку він почав погрожувати ножем вчителям, а потім замкнувся в одному з шкільних приміщень зі скляними дверима і почав погрожувати вбити себе.

На місце події викликали ФСБ, швидку допомогу, маму Дані. Школярів почали евакуювати.

Даня влаштувався на підлозі з книгою, а ніж поклав поруч з собою. В кабінет він нікого не пускає, в тому числі і маму, яка приїхала за викликом вчителів. Хлопчик загрожує зарізати себе ножем, якщо хто-небудь спробує відкрити двері.

Фото: Даня Горбатенко (telegram.org/breakingmash)

Батьки Дані Горбатенко в розлученні. Він живе з матір'ю і вітчимом, який працює в правоохоронних органах. З матір'ю у хлопчика складні відносини.

Однокласники розповідають, що Даня – відлюдний і замкнутий хлопець, з однолітками у нього теж важкі стосунки. З хлопчиком працював шкільний психолог. Вона стверджує, що раніше нападів агресії у нього не було.

Скріншот (telegram.org/Lshort)

А ось мама Дані впевнена, що у всьому винні таблетки, які її син вживав від головного болю. Однак назвати препарати вона не може.

Через деякий час Даня Горбатенко пустив в кабінет маму, яка намагалася з ним поговорити, але через кілька хвилин він її вигнав. В школу викликали дідуся Дані, який намагається напоумити онука по телефону.

Тим часом, зі школи почали виводити учнів старших класів і посилювати оточення навколо будівлі.

На даний момент переговори тривають.

За станом на 11:05 повідомили, що дідусь зміг відвернути Даню розмовами і його затримали поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що учні відмовилися ходити на уроки через агресивного однокласника.

А також розповідали про те, що у Дніпропетровській області малолітні вандали розгромили музей.

Відео: РБК-Україна