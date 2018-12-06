Держал в страхе всю школу: в России школьник пришел на уроки с оружием

Коллаж РБК-Украина

Подросток сначала угрожал учителям, а потом стал угрожать самоубийством

В одном из самых крупных жилых районов Москвы старшеклассник пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям. Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне Жулебино, в школе №1359. 16-летний Даня Горбатенко зашел в школу в 8:15 утра. Охрана на входе в школу сразу заподозрила что-то неладное, к тому же они увидели, что у мальчика из-под одежды торчит нож.

Скриншот (telegram.org/Lshort)

Ему дали пройти в раздевалку и закрыли дверь, чтобы изолировать от других детей. Но Даня каким-то образом смог ускользнуть оттуда. Сначала он начал ножом угрожать учителям, а потом заперся в одном из школьных помещений со стеклянными дверями и начал угрожать убить себя.

На место происшествия вызвали ФСБ, скорую помощь, маму Дани. Школьников начали эвакуировать.

Даня устроился на полу с книгой, а нож положил рядом с собой. В кабинет он никого не пускает, в том числе и маму, которая приехала по вызову учителей. Мальчик угрожает зарезать себя ножом, если кто-нибудь попробует открыть дверь.

Фото: Даня Горбатенко (telegram.org/breakingmash)

Родители Дани Горбатенко в разводе. Он живет с матерью и отчимом, который работает в правоохранительных органах. С матерью у мальчика сложные отношения.

Одноклассники рассказывают, что Даня – нелюдимый и замкнутый парень, со сверстниками у него тоже тяжелые отношения. С мальчиком работал школьный психолог. Она утверждает, что ранее приступов агрессии у него замечено не было.

Скриншот (telegram.org/Lshort)

А вот мама Дани уверена, что во всем виноваты таблетки, которые ее сын употреблял от головной боли. Однако назвать препараты она не может.

Через некоторое время Даня Горбатенко пустил в кабинет маму, которая попыталась с ним поговорить, но через несколько минут он ее выгнал. В школу вызвали дедушку Дани, который пытается образумить внука по телефону.

Тем временем, из школы начали выводить учеников старших классов и усиливать оцепление вокруг здания.

На данный момент переговоры продолжаются.

По состоянию на 11:05 сообщили, что дедушка смог отвлечь Даню разговорами и его задержали полицейские.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученики отказались ходить на уроки из-за агрессивного одноклассника.

А также рассказывали о том, что в Днепропетровской области малолетние вандалы разгромили музей.

Видео: РБК-Украина