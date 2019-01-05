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"Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аварія

STYLERПодії    05.01.2019 - 16:27
"Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аварія
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка-пішохід знаходиться в критичному стані

5 січня на 32-му кілометрі траси Київ-Чоп сталося подвійне ДТП. Спочатку автобус Folkswagen скалічив жінку-пішохода, яка перетинала шість смуг, а потім у аварійне авто в'їхав автомобіль Porsche Cayenne. Пішохід в критичному стані, без свідомості, госпіталізована. Про це повідомив Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

Серйозно постраждали і непристебнуті люди в автобусі - водій і пасажир.

Наголошується, що водій мікроавтобуса Folkswagen не впорався з керуванням авто і врізався в дорожнє огородження. В той час, як поліцейські оформляли ДТП, водій автомобіля Porsche Cayenne вилетів на зустрічну смугу і врізався прямо в місце, де сталася аварія з жінкою.

Травми отримали водій автобуса та пасажир, а також жінка, яка перетинала дорогу. Вона знаходиться в критичному стані.

&quot;Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аваріяСкріншот поста (facebook.com/vlad.life)

&quot;Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аварія&quot;Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аварія&quot;Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аваріяна Фото: Місце ДТП (facebook.com/vlad.life)

В коментарях люди шоковані подією.

"Чим далі - тим цікавіше", - написав Сергій Птіцин.

"Треш, треш, треш", - висловилася Іра Романюк.

"Штраф за ремінь їм виписали?" - поинтеремовался Ігор Біленко.

&quot;Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аваріяСкріншот коментарів ((facebook.com/vlad.life))

Як раніше ми писали, у Вінницькій області 11-річний хлопчик загинув в результаті ДТП.

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