"Дика жесть на трасі: під Києвом сталася страшна подвійна аварія

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка-пішохід знаходиться в критичному стані

5 січня на 32-му кілометрі траси Київ-Чоп сталося подвійне ДТП. Спочатку автобус Folkswagen скалічив жінку-пішохода, яка перетинала шість смуг, а потім у аварійне авто в'їхав автомобіль Porsche Cayenne. Пішохід в критичному стані, без свідомості, госпіталізована. Про це повідомив Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook.

Серйозно постраждали і непристебнуті люди в автобусі - водій і пасажир.

Наголошується, що водій мікроавтобуса Folkswagen не впорався з керуванням авто і врізався в дорожнє огородження. В той час, як поліцейські оформляли ДТП, водій автомобіля Porsche Cayenne вилетів на зустрічну смугу і врізався прямо в місце, де сталася аварія з жінкою.

Травми отримали водій автобуса та пасажир, а також жінка, яка перетинала дорогу. Вона знаходиться в критичному стані.

Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)

на Фото: Місце ДТП (facebook.com/vlad.life)

В коментарях люди шоковані подією.

"Чим далі - тим цікавіше", - написав Сергій Птіцин.

"Треш, треш, треш", - висловилася Іра Романюк.

"Штраф за ремінь їм виписали?" - поинтеремовался Ігор Біленко.

Скріншот коментарів ((facebook.com/vlad.life))

Як раніше ми писали, у Вінницькій області 11-річний хлопчик загинув в результаті ДТП.

Нагадаємо, в Києві в лікарні помер чоловік через три дні після того, як його збив п'яний водій "Maserati Levante" на переході у Дарницькому районі.