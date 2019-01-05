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"Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная авария

STYLERПроисшествия    05.01.2019 - 16:27
"Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная авария
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина-пешеход находится в критическом состоянии

5 января на 32-ом километре трассы Киев-Чоп произошло двойное ДТП. Вначале автобус Folkswagen искалечил женщину-пешехода, которая пересекала шесть полос, а потом в аварийное авто въехал автомобиль Porsche Cayenne. Пешеход в критическом состоянии, без сознания, госпитализирована. Об этом сообщил Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Серьезно пострадали и непристегнутые люди в автобусе - водитель и пассажир.

Отмечается, что водитель микроавтобуса Folkswagen не справился с управлением авто и врезался в дорожное ограждение. В то время, как полицейские оформляли ДТП, водитель автомобиля Porsche Cayenne вылетел на встречную полосу и врезался прямо в место, где произошла авария с женщиной.

Травмы получили водитель автобуса и пассажир, а также женщина, перебегавшая дорогу. Она находится в критическом состоянии.

&quot;Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная аварияСкриншот поста (facebook.com/vlad.life)

&quot;Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная авария&quot;Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная авария&quot;Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная аварияФото: Место ДТП (facebook.com/vlad.life)

В комментариях люди шокированы произошедшим.

"Чем дальше - тем интересней", - написал Сергей Птицын.

"Треш, треш, треш", - высказалась Ира Романюк.

"Штраф за ремень им выписали?" - поинтеремовался Игорь Биленко.

&quot;Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная аварияСкриншот комментариев ((facebook.com/vlad.life))

Как ранее мы писали, в Винницкой области 11-летний мальчик погиб в результате ДТП.

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