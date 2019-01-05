"Дикая жесть на трассе: под Киевом произошла жуткая двойная авария

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина-пешеход находится в критическом состоянии

5 января на 32-ом километре трассы Киев-Чоп произошло двойное ДТП. Вначале автобус Folkswagen искалечил женщину-пешехода, которая пересекала шесть полос, а потом в аварийное авто въехал автомобиль Porsche Cayenne. Пешеход в критическом состоянии, без сознания, госпитализирована. Об этом сообщил Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Серьезно пострадали и непристегнутые люди в автобусе - водитель и пассажир.

Отмечается, что водитель микроавтобуса Folkswagen не справился с управлением авто и врезался в дорожное ограждение. В то время, как полицейские оформляли ДТП, водитель автомобиля Porsche Cayenne вылетел на встречную полосу и врезался прямо в место, где произошла авария с женщиной.

Травмы получили водитель автобуса и пассажир, а также женщина, перебегавшая дорогу. Она находится в критическом состоянии.

Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)

Фото: Место ДТП (facebook.com/vlad.life)

В комментариях люди шокированы произошедшим.

"Чем дальше - тем интересней", - написал Сергей Птицын.

"Треш, треш, треш", - высказалась Ира Романюк.

"Штраф за ремень им выписали?" - поинтеремовался Игорь Биленко.

Скриншот комментариев ((facebook.com/vlad.life))

Как ранее мы писали, в Винницкой области 11-летний мальчик погиб в результате ДТП.

Напомним, в Киеве в больнице умер мужчина через три дня после того, как его сбил пьяный водитель "Maserati Levante" на переходе в Дарницком районе.