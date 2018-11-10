ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Дніпропетровській області застрелився учень

STYLERПодії    10.11.2018 - 19:00
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Тіло сина знайшов батько

У Дніпропетровській області в місті Першотравенськ 16-річний підліток скоїв суїцид, він вистрілив у себе з стартового пістолета. Про це повідомляє видання Днепр24. Хлопчик навчався в 11 класі.

На місці трагедії знайшли пістолет, а тіло підлітка виявив батько. Чоловік одразу ж викликав поліцію і швидку допомогу. На жаль, у лікарні дитина померла від вогнепального поранення. Передсмертної записки на місці трагедії не було.

У поліції повідомили, що ця сім'я благополучна і не перебувала на обліку. З початку 2018 року в Дніпропетровській області було зафіксовано 12 самогубств неповнолітніх, а також 13 спроб самогубств.

Як раніше писав Styler, мама 14-річної школярки з Харкова Лізи Спірідонової, яка вистрибнула з вікна 14 поверху у вересні цього року, розповіла, що виявила передсмертну записку дочки.

Читайте також в Одеській області неповнолітня дівчина покінчила з собою.

А також ми розповідали про те, що у Харкові школярка повісилася на білизняний мотузці.

 

Новини України суицид
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся