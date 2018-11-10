У Дніпропетровській області застрелився учень

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Тіло сина знайшов батько

У Дніпропетровській області в місті Першотравенськ 16-річний підліток скоїв суїцид, він вистрілив у себе з стартового пістолета. Про це повідомляє видання Днепр24. Хлопчик навчався в 11 класі.

На місці трагедії знайшли пістолет, а тіло підлітка виявив батько. Чоловік одразу ж викликав поліцію і швидку допомогу. На жаль, у лікарні дитина померла від вогнепального поранення. Передсмертної записки на місці трагедії не було.

У поліції повідомили, що ця сім'я благополучна і не перебувала на обліку. З початку 2018 року в Дніпропетровській області було зафіксовано 12 самогубств неповнолітніх, а також 13 спроб самогубств.

Як раніше писав Styler, мама 14-річної школярки з Харкова Лізи Спірідонової, яка вистрибнула з вікна 14 поверху у вересні цього року, розповіла, що виявила передсмертну записку дочки.

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