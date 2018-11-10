В Днепропетровской области застрелился ученик

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Тело сына обнаружил отец

В Днепропетровской области в городе Першотравенск 16-летний подросток совершил суицид, он выстрелил в себя из стартового пистолета. Об этом сообщает издание Днепр24. Мальчик учился в 11 классе.

На месте трагедии нашли пистолет, а тело подростка обнаружил отец. Мужчина сразу же вызвал полицию и скорую помощь. К сожалению, в больнице ребенок умер от огнестрельного ранения. Предсмертной записки на месте трагедии не было.

В полиции сообщили, что эта семья считается благополучной и не состояла на учете. С начала 2018 года в Днепропетровской области было зафиксировано 12 самоубийств несовершеннолетних, а также 13 попыток самоубийств.

Как ранее писал Styler, мама 14-летней школьницы из Харькова Лизы Спиридоновой, которая выпрыгнула из окна 14 этажа в сентябре этого года, рассказала, что обнаружила предсмертную записку дочери.

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