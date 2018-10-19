"Це все інтернет": батько "керченського стрілка" розповів про свого сина

Відео: YouTube / Breaking Mash

Батько студента Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину і вибух в політехнічному коледжі тимчасово окупованої Керчі у Криму, розповів на допиті про свого сина. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

За словами батьків, Влад мріяв стати моряком, однак не набрав прохідний бал. У дитинстві він, як дідусь, хотів ходити в рейси.

"Удачі не вистачило - довелося вступати до політеху", - йдеться в повідомленні.

Як і мати Влада, батько - Ігор Росляков - глибоко занурений у релігію.

"Вдома у мене зберігаються християнські релігійні книги, які я написав власноруч", - розповів він.

Ігор Росляков зізнався, що Влад був трохи замкнутим хлопцем, а останнім часом мало з ким контактував і подовгу сидів за комп'ютером.

Скрін: YouTube / Breaking Mash

"Це все інтернет. Інтернет, ноутбук і замкнутість повна. Я — православний вірянин. Диявол, більше нічого. А мама була його "Свідком Єгови". Раніше він займався дитячою літературою, хом'яки, щури декоративні, вирощував їх, дитячими машинками, коли дитиною був", - розповів батько керченського стрілка.

Ігор Росляков повідомив, що другу добу сидить зі слідчими, які розмовляють з учнями.

"Мені сказали, що він був замкнутий, ні з ким не дружив. Він труп. Труп не можна прощати чи не прощати. Я не можу нічого сказати. Більше я нічого не бачив, вони без мене вісім років жили. Його мама не хотіла зі мною спілкуватися", — сказав він.

"Хоч він і мертвий, я його люблю, він моя кровиночка. Мій рідний син. Я мріяв про нього", — розповів Ігор.

Раніше повідомлялося, що було оприлюднено листування Влада Рослякова з дівчиною. 18-річний студент був зареєстрований в соцмережах під фейковим ім'ям Анатолій Смірнов. Судячи за повідомленнями, Росляков писав знайомій про бажання піти з життя.

Зазначимо, що на думку юриста-кримінолога Анни Маляр, Влад готувався до злочину заздалегідь і припускає, що можливо, він діяв не один.

Нагадаємо, що ми писали про те, що стало відомо про час і місце похорону керченського стрілка Влада Рослякова

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Відео: РБК-Україна