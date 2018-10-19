"Это все интернет": отец "керченского стрелка" рассказал о своем сыне

Видео: YouTube / Breaking Mash

Отец студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже временно оккупированной Керчи в Крыму, рассказал на допросе о своем сыне. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

По словам родителя, Влад мечтал стать моряком, однако не набрал проходной балл. В детстве он, также как дедушка, хотел ходить в рейсы.

"Удачи не хватило - пришлось поступать в политех", - говорится в сообщении.

Как и мать Влада, отец - Игорь Росляков - глубоко погружен в религию.

"Дома у меня хранятся христианские религиозные книги, которые я написал собственноручно", - рассказал он.

Игорь Росляков признался, что Влад был немного замкнутым парнем, а в последнее время мало с кем контактировал и подолгу сидел за компьютером.

Скрин: YouTube / Breaking Mash

"Это все интернет. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я — православный верующий. Дьявол, больше ничего. А мама была его "Свидетелем Иеговы". Раньше он занимался детской литературой, хомячками, крысками декоративными, выращивал их, машинками детскими, когда ребенком был", - рассказал отец керченского стрелка.

Игорь Росляков сообщил, что вторые сутки сидит со следователями, которые разговаривают с учениками.

"Мне сказали, что он был замкнутый, ни с кем не дружил. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Я не могу ничего сказать. Больше я ничего не видел, они без меня восемь лет жили. Его мама не хотела со мной общаться", — сказал он.

"Хоть он и мертвый, я его люблю, он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем", — рассказал Игорь.

Ранее сообщалось, что была обнародована переписка Влада Рослякова с девушкой. 18-летний студент был зарегистрирован в соцсетях под фейковым именем Анатолий Смирнов. Судя по сообщениям, Росляков писал знакомой о желании уйти из жизни.

Отметим, что по мнению юриста-криминолога Анны Маляр, Влад готовился к преступлению заранее и предполагает, что возможно, он действовал не один.

Напомим, что мы писали о том, что стало известно время и место похорон керченского стрелка Влада Рослякова

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Видео: РБК-Украина