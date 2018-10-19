Взрыв в Керчи: стало известно, где и когда похоронят Влада Рослякова

Коллаж РБК-Украина

Полиция отдаст тело матери только после проведения всех необходимых экспертиз

В сети сообщили о том, когда и где похоронят керченского стрелка Влада Рослякова, который совершил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщили на Telegram-канале Mash.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Влада Рослякова похоронят отдельно, в специальном секторе кладбища для бездомных и безродных. Кроме того, известно, что его похороны состоятся не ранее, чем через две недели.

В течении этого время специалисты проведут необходимые экспертизы и установят был ли Росляков во время преступления под воздействием алкоголя или наркотических средств.

"Рослякова похоронят через две недели отдельно от убитых на кладбище в секторе для безродных", – сказано в сообщении.

Напомним, в среду, 17 октября в политехническом колледже Керчи случилась страшная трагедия. 18-летний студент Влад Росляков пришел в колледж с оружием и начал убивать всех, кто попадался ему на пути. После этого он взорвал два самодельных устройства.

В результате трагедии погибли 21 человек и более 50 человек находятся в больницах с травмами разной тяжести. После того, как студент совершил массовое убийство, он направился в библиотеку колледжа и там совершил самоубийство.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что обнародована переписка "керченского стрелка" с одноклассницей.

А также мы писали о том, что эксперты рассказали о важных деталях преступления в Керчи.

Видео: РБК-Украина