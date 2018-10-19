Вибух у Керчі: стало відомо, де і коли поховають Влада Рослякова

Колаж РБК-Україна

Поліція віддасть тіло матері тільки після проведення всіх необхідних експертиз

У мережі повідомили про те, коли і де поховають керченської стрілка Влада Рослякова, який скоїв масове вбивство в політехнічному коледжі в Керчі. Про це повідомили на Telegram-каналі Mash.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, Влада Рослякова поховають окремо, в спеціальному секторі кладовища для бездомних і безрідних. Крім того, відомо, що його похорони відбудуться не раніше, ніж через два тижні.

Протягом цього часу фахівці проведуть необхідні експертизи і встановлять чи був Росляков під час злочину під впливом алкоголю або наркотичних засобів.

"Рослякова поховають через два тижні окремо від убитих на кладовищі в секторі для безрідних", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 17 жовтня в політехнічному коледжі Керчі сталася страшна трагедія. 18-річний студент Влад Росляков прийшов в коледж з зброєю і почав вбивати всіх, хто траплявся йому на шляху. Після цього він підірвав два саморобних пристрої.

В результаті трагедії загинула 21 людина та понад 50 осіб перебувають у лікарнях з травмами різної тяжкості. Після того, як студент скоїв масове вбивство, він подався до бібліотеки коледжу і там скоїв самогубство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що оприлюднена листування "керченського стрілка" з однокласницею.

А також ми писали про те, що експерти розповіли про важливі деталі злочину в Керчі.

Відео: РБК-Україна