Вибух у Керчі: стало відомо, де і коли поховають Влада Рослякова

Поліція віддасть тіло матері тільки після проведення всіх необхідних експертиз
У мережі повідомили про те, коли і де поховають керченської стрілка Влада Рослякова, який скоїв масове вбивство в політехнічному коледжі в Керчі. Про це повідомили на Telegram-каналі Mash.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, Влада Рослякова поховають окремо, в спеціальному секторі кладовища для бездомних і безрідних. Крім того, відомо, що його похорони відбудуться не раніше, ніж через два тижні.
Протягом цього часу фахівці проведуть необхідні експертизи і встановлять чи був Росляков під час злочину під впливом алкоголю або наркотичних засобів.
"Рослякова поховають через два тижні окремо від убитих на кладовищі в секторі для безрідних", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 17 жовтня в політехнічному коледжі Керчі сталася страшна трагедія. 18-річний студент Влад Росляков прийшов в коледж з зброєю і почав вбивати всіх, хто траплявся йому на шляху. Після цього він підірвав два саморобних пристрої.
В результаті трагедії загинула 21 людина та понад 50 осіб перебувають у лікарнях з травмами різної тяжкості. Після того, як студент скоїв масове вбивство, він подався до бібліотеки коледжу і там скоїв самогубство.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що оприлюднена листування "керченського стрілка" з однокласницею.
А також ми писали про те, що експерти розповіли про важливі деталі злочину в Керчі.
Відео: РБК-Україна