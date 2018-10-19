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"Круто было бы устроить бойню": обнародована переписка "керченского стрелка" с одноклассницей

STYLERЖизнь    19.10.2018 - 10:44
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Стало известно, что писал Росляков своей бывшей однокласснице перед тем, как устроить массовое убийство в Керчи

Обнародована переписка Владислав Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил бойню в Керчи, с девушкой.

Как пишет "Крымская газета", 18-летний студент был зарегистрирован в соцсетях под фейковым именем Анатолий Смирнов. Журналисты издания утверждают, что на этих скриншотах - именно переписка "керченского стрелка" с бывшей одноклассницей.

Судя по сообщениям, девушка была положительно настроена по отношению к убийце и пыталась с ним общаться.

Росляков в свою очередь писал ей о желании уйти из жизни. Кроме того, он жаловался на судьбу, восхищался преступлениями серийных убийц и маньяков, и говорил о том, что "круто было бы устроить бойню". Правда, девушка не восприняла его слова всерьез.

 

Скриншот (gazetacrimea.ru)

Сейчас страница пользователя Анатолия Смирнова удалена. По словам знакомым стрелка, парень удалился из социальных сетей накануне нападения на политехнический колледж.

Ранее мы писали о том, что четверо 15-летних учеников спасли детей от смерти, пожертвовав своей жизнью.

Также в сети появились фотографии погибших в результате трагедии в Керчи.

Видео: РБК-Украина

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