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"Круто було б влаштувати бійню": оприлюднене листування "керченського стрілка" з однокласницею

STYLERЖиття    19.10.2018 - 10:44
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Стало відомо, що писав Росляков своїй колишній однокласниці перед тим, як влаштувати масове вбивство в Керчі

Оприлюднено листування Владислава Рослякова, який 17 жовтня 2018 року влаштував бійню в Керчі, з дівчиною.

Як пише "Кримська газета", 18-річний студент був зареєстрований в соцмережах під фейковим ім'ям Анатолій Смирнов. Журналісти видання стверджують, що на цих скріншотах - саме листування "керченського стрілка" з колишньою однокласницею.

Судячи за повідомленнями, дівчина була позитивно налаштована по відношенню до вбивці і намагалася з ним спілкуватися.

Росляков в свою чергу писав їй про бажання піти з життя. Крім того, він скаржився на долю і говорив про те, що "круто було б улаштувати бійню". Правда, дівчина не сприйняла його слова всерйоз.

 

Скріншот (gazetacrimea.ru)

Зараз сторінка користувача Анатолія Смирнова видалена. За словами знайомих стрілка, хлопець видалився з соціальних мереж напередодні нападу на політехнічний коледж.

Раніше ми писали про те, що четверо 15-річних учнів врятували дітей від смерті, пожертвувавши своїм життям.

Також у мережі з'явилися фотографії загиблих в результаті трагедії в Керчі.

Відео: РБК-Україна

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