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Взрыв в Керчи: четверо 15-летних учеников спасли детей от смерти, пожертвовав своей жизнью

STYLERПроисшествия    19.10.2018 - 08:30
Скриншот: кадр из видео про взрыв в Керчи (youtube.com/ФАНЬКА)
Скриншот: кадр из видео про взрыв в Керчи (youtube.com/ФАНЬКА)

Данную информацию озвучил свидетель трагедии

В среду, 17 октября в городе Керчь, в оккупированном Крыму произошло массовое убийство людей в политехническом колледже в результате стрельбы и взрывов. Как выяснилось, четверо 15-летних первокурсника колледжа, ценой своих жизней спасли других детей от смерти. Об этом рассказал один из свидетелей бойни, сообщает ТАСС.

"Они только поступили, отучились два месяца. И когда произошла эта трагедия, ребята начали забрасывать его (стрелка) камнями, потому что за его спиной отходили другие дети, преимущественно группы девочек. Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. Все вчетвером погибли", - говорит очевидец.

Напомним, что вооруженный студент Влад Росляков, ворвавшись в колледж, начал расстреливать всех, кто попадался ему по дороге, после чего использовал взрывчатку и подорвал холл на первом этаже.

Кстати, мы писали, что бабушка керченского стрелка рассказала о характере внука.

Мы сообщали, что в сети появилось видео со стрелком за минуты до бойни.

А также о том, что соседи и родственники погибшего керченского стрелка Влада Рослякова, который совершил массовое убийство в политехническом колледже, рассказали о том, что мальчик с детства был очень жестоким

Видео: РБК-Украина

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