Вибух у Керчі: четверо 15-річних учнів врятували дітей від смерті, пожертвувавши своїм життям

Скріншот: кадр з відео про вибух в Керчі (youtube.com/ФАНЬКА)

Дану інформацію озвучив свідок трагедії

У середу, 17 жовтня в місті Керч, в окупованому Криму сталося масове вбивство людей в політехнічному коледжі в результаті стрілянини і вибухів. Як з'ясувалося, четверо 15-річних першокурсника коледжу, ціною своїх життів врятували інших дітей від смерті. Про це розповів один зі свідків бійні, повідомляє ТАСС.

"Вони щойно поступили, відучилися два місяці. І коли сталася ця трагедія, хлопці почали закидати його (стрілка) камінням, тому що за його спиною відходили інші діти, переважно групи дівчаток. Хлопці вирішили викликати вогонь на себе, щоб він відвернувся, щоб дівчатка змогли хоч якось втекти. Всі вчотирьох загинули", - говорить очевидець.

Очевидець стрілянини в Керчі розповів про чотирьох першокурсників, які героїчно загинули, захищаючи дівчат від стрільця.



Відео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) 18 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, що озброєний студент Влад Росляков, увірвавшись в коледж, почав розстрілювати всіх, хто попадався йому на дорозі, після чого використав вибухівку і підірвав хол на першому поверсі.

До речі, ми писали, що бабуся керченського стрілка розповіла про характер онука.

Ми повідомляли, що у мережі з'явилося відео зі стрільцем за хвилини до бійні.

А також про те, що сусіди та родичі загиблого керченської стрілка Влада Рослякова, який скоїв масове вбивство у політехнічному коледжі, розповіли про те, що хлопчик з дитинства був дуже жорстоким.

Відео: РБК-Україна