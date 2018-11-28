"Їздить псих на російських номерах": у Калуші побили бійця АТО

Колаж РБК-Україна

Поліція вже з'ясувала, кому належить автомобіль з російською реєстрацією

У Калуші троє чоловіків напали на бійця АТО Володимира Кушлика за те, що він зробив їм зауваження про порушення правил дорожнього руху. Про інцидент потерпілий розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У місті Калуші Івано-Франківської області 22-річний боєць АТО став свідком того, як автомобіль на російській реєстрації порушив правила дорожнього руху. Володимир Кушлик зупинив автомобіль, представився і зробив зауваження водієві, а потім викликав поліцію.

Водій, а також пасажири автомобіля відреагували на хлопця агресивно. Після того, як Володимир Кушлик сказав, що він боєць АТО, вони почали йому погрожувати і викликали на підмогу своїх друзів.

"Атошник е**ний, зараз приїдуть і покажуть тобі, хто ти", - відповіли вони Кушлику.

Скріншот фото (facebook.com/volodymyr.kushlyk)

Незабаром на місце події приїхало ще двоє чоловіків, які почали бити бійця.

Поліція, яка прибула на виклик, встановила, що автомобіль належить жителю сусіднього села Студинка Богдану Масляку, а в побитті приймати участь двоє його синів, Олег і Микола.

"Вводять воєнний стан, а в Калуші їздить псих на російських номерах і порушує ПДР. Зупинив, зробив зауваження... Приїхали ще двоє імбіцилів і втрьох вони почали мене бити", - розповів Володимир Кушлик.

Пізніше він уточнив, що родина не має відношення до голови Войнилівської ОТГ Мар'яні Маслак і попросив її не турбувати.

Особистості, які били ветерана встановлені. Розслідується справа про хуліганство (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу).

Скріншот поста (facebook.com/volodymyr.kushlyk)

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Відео: РБК-Україна