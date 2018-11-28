"Ездит псих на российских номерах": в Калуше избили бойца АТО

Коллаж РБК-Украина

Полиция уже выяснила, кому принадлежит автомобиль с российской регистрацией

В Калуше трое мужчин напали на бойца АТО Владимира Кушлика за то, что он сделал им замечание о нарушении правил дорожного движения. Об инциденте пострадавший рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

В городе Калуше Ивано-Франковской области 22-летний боец АТО стал свидетелем того, как автомобиль на российской регистрации нарушил правила дорожного движения. Владимир Кушлик остановил автомобиль, представился и сделал замечание водителю, а потом вызвал полицию.

Водитель, а также пассажиры автомобиля отреагировали на парня агрессивно. После того, как Владимир Кушлик сказал, что он боец АТО, они начали ему угрожать и вызвали на подмогу своих друзей.

"Атошник е**ный, сейчас приедут и покажут тебе, кто ты", - ответили они Кушлику.

Скриншот фото (facebook.com/volodymyr.kushlyk)

Вскоре на место происшествия приехало еще двое мужчин, которые начали избивать бойца.

Полиция, которая прибыла на вызов, установила, что автомобиль принадлежит жителю соседнего села Студинка Богдану Масляку, а в избиении учувствовали двое его сыновей, Олег и Николай.

"Вводят военное положение, а в Калуше ездит псих на российских номерах и нарушает ПДД. Остановил, сделал замечание… Приехали еще двое имбицилов и втроем они начали меня бить", - рассказал Владимир Кушлик.

Позже он уточнил, что семейство не имеет отношения к председателю Войниловской ОТГ Марьяне Маслак и попросил ее не беспокоить.

Личности избивавших ветерана установлены. Расследуется дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса).

Скриншот поста (facebook.com/volodymyr.kushlyk)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что волонтер сообщила о жестоком избиении воина Украины.

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Видео: РБК-Украина