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Загибель немовляти в ліфті: причину трагедії з'ясували, винуватці знайдені

STYLERПодії    04.01.2019 - 07:41

Відео: YouTube / Поліція Сумської області

У Сумах двом затриманим у рамках розслідування справи про загибель немовляти в ліфті в житловому будинку оголосили про підозру. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Сумської області.

Зазначається, що до трагедії призвели дії електромонтера та директора ТОВ "Міськсумиліфт".

Зокрема, через те, що ліфт постійно ламався, монтер вирішив його переналаштувати - в результаті кабіна стала їздити навіть при відкритих дверях. Це і призвело до таких жахливих наслідків.

Начальник Сумського відділу поліції Павло Карабут розповів про резонансний інцидент:

"2 січня 2019 року о 16:20 в чергову частину відділу сумської поліції від органів ДСНС надійшло повідомлення, що за адресою Супруна 32/1, 1-й під'їзд на 9-му поверсі в ліфті затиснуло дитячу коляску.

Загибель немовляти в ліфті: причину трагедії з'ясували, винуватці знайдені

Загибель немовляти в ліфті: причину трагедії з'ясували, винуватці знайденіСкріншот

Оперативно-слідчою групою при виїзді на місце події було виявлено труп немовляти, якн до того часу вже знаходилося в квартирі. Попередньо проведеним оглядом на місці події за участю судово-медичного експерта було встановлено, що смерть хлопчика, якому було 2,5 місяці (народився 17 листопада 2018 року), настала в результаті асфіксії, а також перелому основи черепа.

В даний час проводиться розтин тіла, що дозволить отримати остаточні відомості про причину смерті.

Також було встановлено, яким чином цей випадок стався. У ліфті з першого поверху піднімалася сім'я після прогулянки - мати новонародженого і дідусь. Піднявшись на 9-й поверх, мати вийшла першою, а коли дідусь витягав коляску з приміщення ліфтової кабіни і наполовину її витягнув, двері ліфта зачинилися, і ліфт здійснив рух вниз. Таким чином коляска була заблокована під кутом 45 градусів між верхньою частиною ліфта - дахом, а також підлогою поверху. Дитина була затиснута. Дідусь здійснював дії щодо звільнення дитини, але у нього нічого не вийшло. Таким чином була констатована смерть".

Загибель немовляти в ліфті: причину трагедії з'ясували, винуватці знайдені

Загибель немовляти в ліфті: причину трагедії з'ясували, винуватці знайденіСкріншот

Начальник місцевої прокуратури Валерій Могильний заявив, що причиною такого "несанкціонованого опускання ліфта" при незакритих дверях стали неправильні дії електромеханіка ТОВ "Міськсумиліфт".

"Цей ліфт був ще в 2017 році капітально відремонтовано... Гарантійний термін використання даного ліфта становив 2 роки, експлуатаційний - 4 роки. Але, незважаючи на цей капремонт і гарантійні зобов'язання, ліфт почав ламатися вже через півроку.

Двічі він взагалі зупинявся, а протягом останніх двох місяців було чотири випадки, коли він ламався, двері до кінця не закривалася, або навпаки - двері були закриті, а ліфт їздив між поверхами. Саме тому мешканці телефонували на аварійну службу, виходили монтери, і швидше за все через численні скарги електромонтер і здійснив свої дії, зокрема, у невстановлений спосіб він шляхом приєднання проводу до двох клем він, по суті, дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами при незачинених дверях.

Загибель немовляти в ліфті: причину трагедії з'ясували, винуватці знайдені

Загибель немовляти в ліфті: причину трагедії з'ясували, винуватці знайденіСкріншот

Тому ми вважаємо, що коли дідусь із коляскою виходив з ліфтової кабіни, хтось на інших поверхах знизу просто натиснув кнопку дзвінка, і ліфт самовільно вирушив вниз. Саме внаслідок цього і сталася ця трагедія".

Керівник Сумської прокуратури наголосив, що дії, які здійснив електромонтер ТОВ "Міськсумиліфт", є незаконними і злочинними.

"Крім того, є явні ознаки зловживання службовим становищем і халатного ставлення до наслідків з боку керівництва компанії, зокрема директора, який підписував і договір, і гарантійні зобов'язання", - заявив він.

Правова кваліфікація була ст. 119 частина 1, потім була перекваліфікована на ст. 272 ч. 2 - порушення вимог робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Крім того, директору ТОВ "Міськсумиліфт" інкримінується стаття 364 п. 1 ч. 2.

Тепер затриманим загрожує термін позбавлення волі до 8 років.

Як повідомлялося раніше, в Києві у Дарницькому районі кабіна ліфта мало не вбила няню і маленької дитини, коли вони поверталися з прогулянки.

Також ми писали про те, що у Львові патрульним поліцейським вдалося врятувати однорічну дитину, яка застрягла у ліфті.

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