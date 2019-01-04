Гибель младенца в лифте: причину трагедии выяснили, виновники найдены

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В Сумах двум задержанным в рамках расследования дела о гибели младенца в лифте в жилом доме объявили о подозрении. Об этом говорится в сообщении отдела комуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что к трагедии привели действия электромонтера и директора ООО "Міськсумиліфт".

В частности, из-за того, что лифт постоянно ломался, монтер решил его перенастроить - в итоге кабина стала ездить даже при открытых дверях. Это и привело к таким ужасным последствиям.

Начальник Сумского отдела полиции Павел Карабут рассказал о резонансном инциденте:

"2 января 2019 года в 16:20 в дежурную часть отдела сумской полиции от органов ГоСЧС поступило сообщение, что по адресу Супруна 32/1, 1-й подъезд на 9-м этаже в лифте зажало детскую коляску.

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Выездом на место происшествия оперативно-следственной группой был обнаружен труп младенца, который к тому времени уже находился в квартире. Предварительно проведенным осмотром на месте происшествия с участием судебно-медицинского эксперта было установлено, что смерть мальчика, которому было 2,5 месяца (родился 17 ноября 2018 года), наступила в результате асфиксии, а также перелома основания черепа.

В настоящее время проводится вскрытие тела, что позволит получить окончательные сведения о причине смерти.

Также было установлено, каким образом этот случай произошел. В лифте с первого этажа поднималась семья после прогулки - мать новорожденного и дедушка. Поднявшись на 9-й этаж, мать вышла первой, а когда дедушка вытаскивал коляску из помещения лифтовой кабины и наполовину ее вытащил, двери лифта закрылись и лифт совершил движение вниз. Таким образом коляска была заблокирована под углом 45 градусов между верхней частью лифта - потолком, а также полом этажа. Ребенок был зажат. Дедушка совершал действия по освобождению ребенка, но у него ничего не получилось. Таким образом была констатирована смерть".

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Начальник местной прокуратуры Валерий Могильный заявил, что причиной такого "несанкционированного опускания лифта" при незакрытых дверях стали неправильные действия электромеханика ООО "Міськсумиліфт".

"Этот лифт был еще в 2017 году капитально отремонтирован... Гарантийный срок использования данного лифта составлял 2 года, эксплуатационный - 4 года. Но, несмотря на этот капремонт и гарантийные обязательства, лифт начал ломаться уже через полгода.

Дважды он вообще останавливался, а в течение последних двух месяцев было четыре случая, когда он ломался, двери до конца не закрывалась, или наоборот - двери были закрыты, а лифт ездил между этажами. Именно поэтому жители звонили на аварийную службу, выходили монтеры, и скорее всего из-за многочисленных жалоб электромонтер и совершил свои действия - в частности, в неустановленный способ он путем присоединения провода к двум клеммам он, по сути, позволил лифтовой кабине двигаться между этажами при незакрытых дверях.

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Поэтому мы считаем, что когда дедушка с коляской выходил из лифтовой кабины, кто-то на других этажах снизу просто нажал кнопку вызова, и лифт самовольно отправился вниз. Именно вследствие этого и произошла эта трагедия".

Руководитель Сумской прокуратуры подчеркнул, что действия, которые совершил электромонтер ООО "Міськсумиліфт", являются незаконными и преступными.

"Кроме того, есть явные признаки злоупотребления служебным положением и халатного отношения к последствиям со стороны руководства компании, в частности директора, который подписывал и договор, и гарантийные обязательства", - заявил он..

Правовая квалификация была ст. 119 часть 1, затем была переквалифицирована на ст. 272 ч.2 - нарушение требований работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Кроме того, директору ООО "Міськсумиліфт" инкриминируется статья 364 п.1 ч.2.

Теперь задержанным грозит срок лишения свободы до 8 лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве в Дарницком районе кабина лифта чуть не убила няню и маленького ребенка, когда они возвращались с прогулки.

Также мы писали о том, что во Львове патрульным полицейским удалось спасти годовалого ребенка, который застрял в лифте.