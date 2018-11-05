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Грабіжник, якого збив поліцейський патруль в Києві, помер в реанімації

STYLERПодії    05.11.2018 - 08:59
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Від удару об автомобіль розбійник полетів назад за огорожу

Грабіжника, якого в ніч проти 31 жовтня в Києві за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36 збив поліцейський патруль на автомобілі Mitsubishi Outlander, помер у реанімації. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, тоді правоохоронці поспішали на допомогу іншому екіпажу, який затримав біля Бессарабського ринку анонімного мінера, і раптом через паркан прямо на капот автомобіля вистрибнув чоловік. Від удару об автомобіль він відлетів назад, за паркан. Аварія сталася о пів на четверту ночі.

Відео: Facebook-сторінка Оксани Онопрієнко

Постраждалий чоловік з двома друзями тікали після того, як відібрали рюкзак у перехожого. Хлопець, якого вони пограбували, сам підійшов до патрульних під час того, як вони оформляли ДТП.

В результаті наїзду грабіжник отримав серйозні травми та у важкому стані був госпіталізований до лікарні.

Грабіжник, якого збив поліцейський патруль в Києві, помер в реанімаціїГрабіжник, якого збив поліцейський патруль в Києві, помер в реанімації

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місці аварії працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події та особу потерпілого хлопця встановлюються.

Грабіжник, якого збив поліцейський патруль в Києві, помер в реанімаціїГрабіжник, якого збив поліцейський патруль в Києві, помер в реанімаціїСкрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

До слова, раніше ми писали про те, що 2 листопада в Києві в Оболонському районі автомобіль на швидкості влетів у поліцейський пост.

А також ми розповідали про те, що в Чернівцях екс-співробітник поліції до напівсмерті побив водія.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп постраждали 9 осіб, з них троє дітей.

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Відео: РБК-Україна

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