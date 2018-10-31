"Украл и убежал": в Киеве полицейские сбили вора, который убегал после преступления

Коллаж РБК-Украина

Сообщники пострадавшего преступника бросили награбленное и убежали

В Киеве патрульные полицейские сбили мужчину, который убегал после того, как совершил кражу. Видео инцидента опубликовала Оксана Оноприенко на Facebook.

Инцидент произошел ночью в среду, около 3:30 на бульваре Тараса Шевченко. Патрульные полицейские спешили на помощь другому экипажу, который задержал возле Бессарабского рынка анонимного минера.

Как сообщается, патрульный автомобиль Mitsubishi Outlander ехал достаточно быстро, но у него была включена "люстра".

Внезапно из-за забора прямо на капот автомобиля выпрыгнул мужчина. От удара об автомобиль он улетел обратно за забор.

Выяснилось, что парень, который попал на капот к полицейским, был не один, а с двумя друзьями и все вместе они убегали после того, как отобрали рюкзак у прохожего. Парень, которого они ограбили, сам подошел к патрульным во время того, как они оформляли ДТП.

Еще двое злоумышленников бросили украденный рюкзак и скрылись с места происшествия.

"По поводу ночного ДТП в Киеве на бульваре Шевченко, где автомобиль патрульной полиции сбил пешехода:

1.Пешеход перебегал бульвар в неустановленном месте.

2. Пешеход перепрыгнул забор, который ограничивает центральную часть бульвара и выпрыгнул на капот полицейского автомобиля.

3. Автомобиль полиции двигался с включенной "люстрой" на помощь другому экипажу, поэтому если превышал скорость – то все было должным образом.

4. Причиной этого прыжка в исполнении пострадавшего стали не суицидальные настроения, а то, что он убегал вместе с сообщниками после ограбления: ограбленный сам подошел к полиции и заявил, что трое молодых людей заставили его отдать им рюкзак, начали убегать и один из них выскочил под колеса полицейским", - сказано в сообщении.

Кстати, ранее мы писали о том, что в киевском ресторане официант запустил посетительнице тортом в лицо.

А также мы рассказывали о том, что в Черновцах экс-сотрудник полиции до полусмерти избил водителя.

Видео: РБК-Украина