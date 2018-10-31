"Вкрав і втік": у Києві поліцейські збили злодія, який тікав після злочину

Колаж РБК-Україна

Спільники потерпілого злочинця кинули награбоване і втекли

У Києві патрульні поліцейські збили чоловіка, який тікав після того, як скоїв крадіжку. Відео інциденту опублікувала Оксана Онопрієнко на Facebook.

Інцидент стався вночі в середу, близько 3:30 на бульварі Тараса Шевченка. Патрульні поліцейські поспішали на допомогу іншому екіпажу, який затримав біля Бессарабського ринку анонімного мінера.

Як повідомляється, патрульний автомобіль Mitsubishi Outlander їхав досить швидко, але у нього була включена "люстра".

Раптом через паркан прямо на капот автомобіля вистрибнув чоловік. Від удару об автомобіль він відлетів назад за огорожу.

З'ясувалося, що хлопець, який потрапив на капот до поліцейських, був не один, а з двома друзями і всі разом вони тікали після того, як відібрали рюкзак у перехожого. Хлопець, якого вони пограбували, сам підійшов до патрульних під час того, як вони оформляли ДТП.

Ще двоє зловмисників кинули вкрадений рюкзак і зникли з місця події.

"З приводу нічного ДТП у Києві на бульварі Шевченка, де автомобіль патрульної поліції збив пішохода:

1.Пішохід перебігав бульвар у невстановленому місці.

2. Пішохід перестрибнув паркан, який обмежує центральну частину бульвару і вистрибнув на капот поліцейського автомобіля.

3. Автомобіль поліції рухався з увімкненою "люстрою" на допомогу іншому екіпажу, тому якщо перевищував швидкість – то все було належним чином.

4. Причиною цього стрибка у виконанні потерпілого стали не суїцидальні настрої, а те, що він тікав разом з спільниками після пограбування: пограбований сам підійшов до поліції і заявив, що троє молодих людей змусили його віддати їм рюкзак, почали тікати і один з них вискочив під колеса поліцейським", - сказано в повідомленні.

До речі, раніше ми писали про те, що в київському ресторані офіціант запустив відвідувачці тортом в обличчя.

А також ми розповідали про те, що в Чернівцях екс-співробітник поліції до напівсмерті побив водія.

Відео: РБК-Україна