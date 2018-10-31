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"Мгновенная карма": в киевском ресторане официант запустил посетительнице тортом в лицо

STYLERЖизнь    31.10.2018 - 12:40
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Из-за чего именно начался конфликт выяснить не удалось

Эпатажный хореограф-постановщик Ричард Горн поделился со своими подписчиками видео, на котором официант одного из киевских заведений запустил посетительнице в лицо торт. Соответствующий ролик опубликован в Instagram.

"У меня для вас вкусняха, господа. Сегодня заехал на обед и наткнулся на двух провинциальных бычек, которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "великосветским персонам" внимание. Мгновенная карма", - подписал Горн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Горн (@richardgorn)

Хореограф-постановщик отметил, что считает подобный поступок со стороны официанта справедливым. Подписчики, в свою очередь, поддержали Горна:

"На повторе 10 раз смотрел";

"Респект ребятам";

"Боже ты мой, я бы слезку счастья пустила, увидев эту картину ";

"Ребята, молодцы!";

"Браво!";

&quot;Мгновенная карма&quot;: в киевском ресторане официант запустил посетительнице тортом в лицо

Скриншот поста: (instagram.com/richardgorn)

Напомним, что в Сумах произошел вопиющий случай: молодую пару не пустили в ресторан из-за того, что решили, что они иностранцы.

Мы писали, что в Ивано-Франковске открыли христианское кафе, в котором нет цен.

А также о том, что в Черновцах продавцы и официанты будут говорить исключительно на украинском языке.

Видео: Факты о еде

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