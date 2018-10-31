"Мгновенная карма": в киевском ресторане официант запустил посетительнице тортом в лицо

Из-за чего именно начался конфликт выяснить не удалось
Эпатажный хореограф-постановщик Ричард Горн поделился со своими подписчиками видео, на котором официант одного из киевских заведений запустил посетительнице в лицо торт. Соответствующий ролик опубликован в Instagram.
"У меня для вас вкусняха, господа. Сегодня заехал на обед и наткнулся на двух провинциальных бычек, которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим "великосветским персонам" внимание. Мгновенная карма", - подписал Горн.
Хореограф-постановщик отметил, что считает подобный поступок со стороны официанта справедливым. Подписчики, в свою очередь, поддержали Горна:
"На повторе 10 раз смотрел";
"Респект ребятам";
"Боже ты мой, я бы слезку счастья пустила, увидев эту картину ";
"Ребята, молодцы!";
"Браво!";
Скриншот поста: (instagram.com/richardgorn)
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