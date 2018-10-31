"Миттєва карма": у київському ресторані офіціант запустив відвідувачці тортом у обличчя

Через що саме почався конфлікт з'ясувати не вдалось
Епатажний хореограф-постановник Річард Горн поділився зі своїми підписниками відео, на якому офіціант одного з київських закладів запустив відвідувачці в обличчя торт. Відповідний ролик опубліковано в Instagram.
"У мене для вас смачнота, панове. Сьогодні заїхав на обід і натрапив на двох провінційних бичок, які виносили всім мозок і всіляко звертали до своїх "великосвітських персон" увагу. Миттєва карма", - підписав Горн.
Хореограф-постановник зазначив, що вважає такий вчинок з боку офіціанта справедливим. Підписники ж, у свою чергу, підтримали Горна:
"На повторі 10 разів дивився";
"Респект хлопцям";
"Боже ти мій, я б сльозу щастя пустила, побачивши цю картину ";
"Хлопці, молодці!";
"Браво!";
Скріншот поста: (instagram.com/richardgorn)
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