"Миттєва карма": у київському ресторані офіціант запустив відвідувачці тортом у обличчя

Фото: Колаж РБК-Україна

Через що саме почався конфлікт з'ясувати не вдалось

Епатажний хореограф-постановник Річард Горн поділився зі своїми підписниками відео, на якому офіціант одного з київських закладів запустив відвідувачці в обличчя торт. Відповідний ролик опубліковано в Instagram.

"У мене для вас смачнота, панове. Сьогодні заїхав на обід і натрапив на двох провінційних бичок, які виносили всім мозок і всіляко звертали до своїх "великосвітських персон" увагу. Миттєва карма", - підписав Горн.

Хореограф-постановник зазначив, що вважає такий вчинок з боку офіціанта справедливим. Підписники ж, у свою чергу, підтримали Горна:

"На повторі 10 разів дивився";

"Респект хлопцям";

"Боже ти мій, я б сльозу щастя пустила, побачивши цю картину ";

"Хлопці, молодці!";

"Браво!";

Скріншот поста: (instagram.com/richardgorn)

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