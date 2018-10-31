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"Миттєва карма": у київському ресторані офіціант запустив відвідувачці тортом у обличчя

STYLERЖиття    31.10.2018 - 12:40
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Через що саме почався конфлікт з'ясувати не вдалось

Епатажний хореограф-постановник Річард Горн поділився зі своїми підписниками відео, на якому офіціант одного з київських закладів запустив відвідувачці в обличчя торт. Відповідний ролик опубліковано в Instagram.

"У мене для вас смачнота, панове. Сьогодні заїхав на обід і натрапив на двох провінційних бичок, які виносили всім мозок і всіляко звертали до своїх "великосвітських персон" увагу. Миттєва карма", - підписав Горн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Горн (@richardgorn)

Хореограф-постановник зазначив, що вважає такий вчинок з боку офіціанта справедливим. Підписники ж, у свою чергу, підтримали Горна:

"На повторі 10 разів дивився";

"Респект хлопцям";

"Боже ти мій, я б сльозу щастя пустила, побачивши цю картину ";

"Хлопці, молодці!";

"Браво!";

&quot;Миттєва карма&quot;: у київському ресторані офіціант запустив відвідувачці тортом у обличчя

Скріншот поста: (instagram.com/richardgorn)

Нагадаємо, що в Сумах стався шокуючий випадок: молоду пару не пустили в ресторан через те, що вирішили, що вони іноземці.

Ми писали, що в Івано-Франківську відкрили християнське кафе, в якому немає цін.

А також про те, що у Чернівцях продавці та офіціанти будуть говорити виключно українською мовою.

Відео: Факти про їжу

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