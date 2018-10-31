В Черновцах экс-сотрудник полиции до полусмерти избил водителя

Видео: (YouTube/ТСН)

Экс-сотрудник патрульной полиции едва не до смерти избил мужчину за то, что тот неправильно припарковался. Сначала он сделал замечание, потом начал угрожать, а в итоге сбил мужчину с ног и несколько минут бил, пока тот не потерял сознание. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

На видео с камер наблюдения заметно, как ссора двух мужчин перерастает в драку: один сбивает с ног другого и наносит удары по голове и туловищу. Пострадавший Максим Савостюк вспоминает, что все началось с того, что незнакомец сделал ему замечание относительно парковки.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

После угроз незнакомец ударил пострадавшего в лицо. "Почувствовал еще один или два удара по затылку, а затем потерял сознание", - говорит мужчина. Отмечается, что нападающий бил жертву даже тогда, когда тот уже лежал без сознания. Никто из прохожих вмешиваться не стал.

Пострадавший в палате нейрохирургии лежит уже пятый день. Есть ушиб и кровоизлияние. О выписке врачи речи не ведут. В нейрохирургическом отделении Максим уже шестой день.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Следствие начала жена избитого. Она нашла видео с камеры наблюдения и решила проследить за машиной обидчика мужа. Припаркована она была в том же месте.

"Я вызвала патрульную полицию, приехала полиция. Услышала, как госпожа полицейская говорит ему:" Влад, привет ". Я ее спросила, вы знакомы? Она говорит, он работает в организации, которая сотрудничает с патрульной полицией", - рассказала Елена Савостюк.

После чего нападающего идентифицировали и позвонили в полицию. Там им заявили, что Владислав Дикий полгода назад перевелся в департамент экономической безопасности, где он также был уволен пару дней назад.

Видео избиения супруга Елена Савостюк показала депутатам на сессии горсовета, после чего в палату к Максиму впервые после избиения пришел следователь.

Напомним, что в Донецкой области на замечание пенсионерки мужчина ответил побоями.

Мы писали, что во Львове 13-летний подросток сам позвонил в полицию и сообщил о домашнем насилии. Он рассказал о том, что дома его постоянно избивают.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове школьница покончила жизнь самоубийством. Тело дочери обнаружил отец.

Видео: РБК-Украина